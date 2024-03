Navarro no cerrará la administracióin, pedirá licencia

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña anunció que en plazo no mayor a 15 días ingresará al pleno del Ayuntamiento capitalino su solicitud de licencia al cargo para incorporarse a nuevos proyectos laborales.

El munícipe guanajuatense aprovechó su mensaje durante la develación de la placa del nuevo C4 para informar sobre sus aspiraciones fuera de la actual administración municipal.

Ocho meses para concluir la actual administración municipal.

Recordó que luego de declinar por un curul en el Senado de la República para enfocarse en su labor como presidente municipal, fue la llamada “de una amiga” la que lo hizo cambiar de opinión, ante el ofrecimiento de una nueva encomienda, sin ahondar en mayores detalles.

“En un par de semanas estaré pidiendo licencia para incorporarme a unas actividades que van a seguir siendo en beneficio, no solamente de toda la gente del municipio, sino del estado, y seguramente ya no voy a regresar de presidente. 20 o 30 días los quiero aprovechar para estar muy cerca de la gente, muy cerca de la ciudadanía”, agregó.

En entrevista posterior y a pregunta expresa si se integraría al equipo de la candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, Libia Denisse García Muñoz Ledo, Alejandro Navarro se negó a confirmarlo, no sin antes señalar que corresponde una labor en la que no solo servirá al municipio sino en todo el estado.

“Me echaron una llamada para invitarme a participar en un tema que me gusta, que me llama mucho la atención, pero también tengo un compromiso con la ciudad de Guanajuato de terminar hasta octubre, sin embargo, creo que es un momento importante para poder seguir desarrollándome como persona y poder seguir aportándole a otros proyectos en el estado de Guanajuato”, refirió.

Navarro Saldaña aseguró que una vez que solicite licencia podría estar en condiciones de dar mayores detalles sobre el rumbo de sus actividades, así como de quien asumiría el cargo como presidente (a) municipal interino.

“Lo más seguro es que ya no cierre la administración, así que habría que pensar en el perfil idóneo y que es una decisión del Ayuntamiento que requiere de ocho votos aproximadamente. La licencia por 60 días habla del primer Sindico y como será mayor, entonces eso también habrá que revisarlo”, concluyó.