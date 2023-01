Nadie tiene ganado nada en Guanajuato: Ricardo Sheffield

Ricardo Sheffield Padilla, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reiteró que sigue en la contienda para ser candidato a gobernador de Guanajuato en las siguientes elecciones.

Dijo que la política no es un tema de género, si no de capacidades.

En su visita de a Irapuato para la presentación de su libro “La Ruta de Hidalgo”, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue cuestionado antes los comentarios de Marko Cortes, presidente Nacional del Partido Acción Nacional, en el que aseguraba que la candidatura para Guanajuato ya estaba ganada por el PAN y que incluso sería una mujer la nueva gobernante, este fue tajante y dijo que “no hay nada ganado, en todas las encuestas vamos empatados”.

“En todas las encuestas que yo he visto nacionales, telefónicas, domiciliarias en el último año muestran que es un empate y que va a ser una contienda muy competitivas”, mencionó Sheffield Padilla.

Dijo que a él no le importa si se tratara de una mujer contra las que posiblemente le tocará contender para la candidatura en Guanajuato, sin embargo, este resaltó que no debe ser un tema de género, si no de capacidades.

“Estamos en la contienda de mujeres de todo y para todo, estoy seguro de que la mitad de los candidatos serán hombres y la otra mitad mujeres, en lo interno y en lo externo. Yo creo que que ya todos los guanajuatenses debemos dejar de lado este tema de género, porque no creo que el motor de la política gire alrededor de tu sexo, ese no debe ser el tema modular, es que sin importar si erar hombre o mujer, aquí lo importantes es, ¿qué le ofrecen a Guanajuato?”, puntualizó.