Sheffield se ve en la boleta a gobernador en el 2024

El político morenista Ricardo Sheffield Padilla, declaró que a pesar de que los panistas quieren verlo fuera de la boleta a gobernador en el 2024, aseguró que sí podrá competir por un cargo público, debido a que recibió una sanción leve de 3 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

Lo anterior dijo en respuesta al señalamiento que este martes, Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, dijo a los medios, en donde señaló que Sheffield no podía ser candidato a gobernador.

El ex panista y hoy morenista, señaló que el presidente del blanquiazul citó una sentencia que no leyó y unos lineamientos que no están vigentes.

“Me queda claro que no estaba haciendo un análisis legal sino, en todo caso, expresando un deseo, quieren verme fuera de la boleta para gobernador porque sienten pasos en la azotea”.

“Me da mucha pena tener que enseñar de derecho a un abogado, pero me da más pena que se le mienta con tanto descaro a la ciudadanía así que quisiera compartir algunas precisiones legales”, añadió el hoy director de Profeco.

Comentó que ni en la Constitución Política del el Estado de Guanajuato, ni en la Ley Electoral Local se señala que sea impedimento para postularse a alguna candidatura el haber sido sancionado por violencia política.

Agregó que al respecto hay jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que dice claramente que “la inelegibilidad únicamente se actualiza cuando en una sentencia firme se determina que una persona carece de modo honesto de vivir”.

Continuó diciendo que los lineamientos que citó el dirigente del PAN no se encuentran en vigor porque se emiten cada proceso electoral. “Además, dijeran lo que dijeran, no pueden estar ni por encima de la Ley, de una Jurisprudencia, ni mucho menos por encima de la Constitución”.

“Por si fuera poco, la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas es una sanción leve que sólo dura 3 meses. Esto quiere decir que, al momento de la elección, llegaré sin estar inscrito, incluso, la propia sentencia señala que no tiene ningún efecto en la presunción de tener un modo honesto de vivir. Lo dice literalmente”.

“En resumen, lo que ayer declaró mi colega no tiene pies ni cabeza desde la perspectiva legal. Lo voy a decir liso y llano, para que no haya confusiones: mis derechos políticos están intactos y no tengo ningún impedimento legal para ser candidato a la gubernatura de Guanajuato en 2024”, concluyó.

Sheffield fue demandado por el PAN por Violencia Política en Razón de Género en el 2021, al expresarse de la candidata panista Alejandra Gutiérrez Campos. La sanción fue de 14 meses y esta semana la redujo a solo 3 meses, tras un recurso de reconsideración que interpuso el morenista.