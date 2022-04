Municipio revertirá donación de predios

El alcalde César Prieto informó que en Salamanca, existen predios que donó el Municipio en los que pudiera darse una reversión, al señalar que el municipio podría tener más reserva territorial y recobrar su patrimonio.

Entre estos predios que fueron donados por administraciones anteriores, se encuentra uno ubicado en el libramiento Carretero Sur en su tramo Valle de Santiago- Irapuato, que se donó bajo la justificación de reactivar la económica por los empleos que generaría, no obstante, al día de hoy y luego de varios años, ese predio sigue vacio ya que no se ha hecho ninguna de las obras que habían dado pie a que se hiciera la donación.

“Lo que vamos a hacer es revertir esa donación para tener reserva territorial y recobrar el patrimonio, porque ahorita viene lo del Seguro Social y sería más sencillo decir tengo estos terrenos bien ubicados valorarlos y en lugar de tener que dar un golpe tan fuerte de dinero se puede hacer una permuta y hacer el pago en efectivo del resto” dijo el alcalde.

Local Espera César Prieto que este año inicie construcción de unidad médica familiar

Detalló que este predio donado hace algunos años hoy tiene un valor superior a los cuatro millones de pesos y aclaró que van por el beneficio de la mayoría y en ese sentido trabajarán de manera transparente.

“Si bien la intención era buena, no sé concreto y tenemos que hacer uso de los bienes y revertirlo es la mejor manera de que el dinero de los impuestos vaya en algo que nos beneficie a todos; estamos revisando en qué estatus están los predios si se cumplió o no se cumplió(…) por ejemplo la administración pasada dono un predio e hizo una reversión de la mitad, entonces no es el afán de perjudicar a nadie pero si alguien se compromete a que tiene un proyecto que impulsar pues que se cumplen el tiempo que se acordó” manifestó

Otro de los casos que se estarán analizando es el del predio destinado para la construcción de la Subestación de la zona sur y que se encuentra ocupado por personas que dicen haber recibido la donación del lugar, sin embargo, el alcalde aseguro que no es así por lo que se podría entablar un juicio para recuperar el lugar, asimismo el presido ubicado a un costado de la PTAR en el libramiento sur donado a favor del consejo Estatal de la Industria Metal Mecánica.