Espera César Prieto que este año inicie construcción de unidad médica familiar

Salamanca, Gto.- A tres años de haberse aprobado, se espera que este 2022 se inicie la construcción de la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Villa Salamanca 400, la cual contará con seis consultorios de atención primaria y tendrá una inversión superior a los 50 millones de pesos, en este mismo sentido los municipios de Salamanca, Celaya, Irapuato y Silao esperan la resolución del dictamen sobre dónde se construirá el nuevo Hospital Regional.

En este sentido, el presidente municipal César Prieto puntualizó qué Salamanca tiene aprobado el presupuesto de egresos para la construcción de una unidad de medicina familiar, la cual contribuirá a mejorar la atención de los 80 mil derechohabientes y sus familias.

“Ese proyecto ya tiene el terreno donado al Seguro Social, ya tiene varios años, este año el Presupuesto de Egresos consideró la construcción de esta unidad de medicina familiar, con más de 50 millones de pesos, únicamente a espera de la validación del consejo del Seguro Social, es una unidad de medicina familiar de primer nivel con seis consultorios en Villa Salamanca 400”, detalló el edil.

A esperar dictamen

Luego del análisis geográfico y topográfico de los predios propuestos por los municipios de Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, por parte de un grupo de técnicos e ingenieros del Seguro Social se espera el dictamen que determine en que municipio se construirá el nuevo Hospital Regional del IMSS en Guanajuato tras 50 años.

“Estamos a la espera del dictamen que corrobore de manera definitiva para poder hacer la compra de este terreno, pero no acaba ahí la cosa, la construcción no inicia hasta que no esté autorizada por el consejo (…) falta todavía que el congreso y la cámara de diputados autoricen la construcción, el presupuesto, que el Seguro Social a través del consejo diga si va o no la construcción (al momento) yo no tengo ninguna información oficial, no hay nadie que pueda decir a mí ya me dijeron que viene el hospital eso es mentira”, externó.

Revisión interna

Previo a este proceso la autoridad municipal realizó u análisis interno de los lineamientos que solicitan las autoridades del Seguro Social para construir el nosocomio, en el que se cumplen con más de 30 de los 33 lineamientos; este proyecto no solamente beneficiaría a los salmantinos, sino que también prestaría servicio a otros municipios como Celaya, Irapuato, Morelia, Villagrán, Cortázar, debido a la posición estratégica en la que se ubica Salamanca.