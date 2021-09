Modelo de Justicia Cívica será benéfico para los irapuatenses: Obispo

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que tras la recién apertura de los Juzgados Cívicos en la ciudad es importante que las autoridades informen a toda la población sobre el nuevo reglamento de Justicia Cívica, ya que no todas las personas tienen acceso a las redes sociales y hay personas que no están enteradas y agregó que este modelo será benéfico para la población.





Enrique Díaz Díaz, dijo que para que los Juzgados Cívicos comiencen a dar resultados de forma inmediata es necesario realizar una labor de conciencia para que cada uno de los irapuatenses estén enterados sobre las nuevas reglas y al mismo estén conscientes de que al cometer una falta administrativa tendrán que acudir ante un juez.

“Yo creo que todavía se necesita tener una labor de conciencia para que toda la población esté enterada, hay gente que no está enterada y que se tiene que hacer una gran labor de conciencia porque si no va a ser un problema fuerte que no se va a comprender”.

De igual manera hizo un llamado a los ciudadanos que ya conocer las reglas del nuevo modelo de Justicia Cívica a respetar las reglas de movilidad y tránsito, no conducir en estado de ebriedad y además no maltratar a los animales para evitar acudir a los juzgados y recibir una sanción de las autoridades.





Dijo que la creación de los Juzgados Cívicos es benéfico para los ciudadanos, ya que a través de este modelo la ciudadanía podrá tomar mayor conciencia sobre sus actos y en caso de no cumplir con las reglas tendrán que ser juzgados y enmendar sus faltas con labor comunitaria.

Destacó que las autoridades deben buscar la forma de hacer llegar las reglas de operación de la Justicia Cívica a todos los ciudadanos, pues también deben ser informados aquellos que carecen de dispositivos electrónicos y redes sociales.