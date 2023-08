Miguel Márquez va por senaduría y apoya a Alejandra Gutiérrez por gubernatura

León, Gto.- El ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, confirmó sus aspiraciones para buscar una senaduría en las elecciones del 2024. Propuso un método abierto con encuestas donde la ciudadanía participe y elija a los mejores perfiles.

Aunque la teoría de que Miguel Márquez Márquez buscaría contender por este puesto de elección popular ya tiene varios meses, otros compañeros de su partido como Alejandro Navarro y Miguel Ángel Salim Alle anunciaron las propias de manera anticipada al ex mandatario.

Márquez aseguró que quien tomará la decisión es el partido y que de no favorecerlo no pasa nada, pues el poder no es algo que no mueva.

“Si se dan las condiciones para ser senador ahí estaré y le entraré con todo, soy de los que sí te metes al agua te metes completo y no nada más los pies y si no ni para qué y si no tampoco no pasa nada, el poder no es algo que me mueva, entonces yo creo que hoy requerimos de mucha unidad, hoy el enemigo común no somos nosotros, ya ni con otros partidos, el enemigo que estamos viviendo hoy en día es la pobreza, la inseguridad que es un tema complejo”, dijo.

Comentó que lo que lo mueve principalmente en su búsqueda política es ver la realidad del país y de Guanajuato y que se mantiene en disposición contribuir en lo que se necesite.

APOYA A ALEJANDRA GUTIÉRREZ

Márquez tuvo una rueda de prensa la mañana de este miércoles en León luego de varios años de no hacerlo, pues dijo que no le gusta hacer sombra en los eventos públicos.

En este mismo evento, también hizo oficial su apoyo a Alejandra Gutiérrez. Platicó que desde enero la presidenta municipal León se acercó con él. Aseguró que también se le acercaron otros como el senador Erandi Bermúdez y el diputado Luis Ernesto Ayala y hasta el final Libia García Muñoz Ledo, todos en busca de su apoyo tras sus aspiraciones por la gubernatura.

Sin embargo, añadió que a ésta última le negó el apoyo porque ya se había comprometido con Alejandra Gutiérrez y descartó fricciones con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en materia ideológica, pues dijo que él tampoco es ultra derecha.

“Resumen, sí, voy por el senado, apoyo a Alejandra, sí, apoyo a Erandi, apoyo a Luis Ernesto, apoyo a la Wera y en su momento si es Libia, pues será Libia, pero son condiciones naturales de movimientos, pero al final del día nada en contra del PAN, nada en contra de ninguna con ningún motivo y trataré de siempre de ser cuidado en las formas”, agregó.

Miguel Márquez aseguró que en caso de que sea Libia García quien encabece la boleta del PAN el próximo año también se sumará como parte de la unión del partido.