Miércoles de ceniza, sólo donde haya condiciones sanitarias: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que debido al panorama epidemiológico que se mantiene en el país y en el estado, difícilmente podrán darse las celebraciones de Semana Santa de manera presencial, por lo que anunció que ya se están tomando diversas medidas para llevar a cabo la Semana Mayor de manera virtual.





“Yo creo que sí es un hecho que Semana Santa la tendremos que hacer virtual, que tendremos que hacer de esta manera como lo hemos estado haciendo y de hacer participar a todas las personas con una espiritualidad diferente a la presencial”, dijo el Obispo de Irapuato.

“Para el Miércoles de Ceniza, la Congregación par Culto Divino ha pedido que donde sea posible hacerlo presencial, se haga presencial”.

Enrique Díaz Díaz señaló que la primera celebración que sufriría modificación sería el Miércoles de Ceniza, donde la imposición de la misma, donde incluso sólo se podrá llevar a cabo en lugares donde haya las condiciones para ello.

“Por lo pronto para el Miércoles de Ceniza, la Congregación par Culto Divino ha pedido que donde sea posible hacerlo presencial, se haga presencial, pero con algunas indicaciones, como no hacernos la cruz en la frente con el dedo, sino solamente poner la ceniza y también las palabras no decirlas a cada persona, sino en general decir las palabras que se dan a la hora de la imposición de la ceniza”.

Enrique Díaz Díaz dijo que la última semana ha sido muy complicada, debido a que se han tenido jornadas con más de 100 muertos al día, así como días con más de mil contagios, lo cual obliga a hacer una reflexión sobre la responsabilidad de las personas para autocuidarse y cuidar a sus familias.

“Sí es sorprendente, pero yo diría no sólo a nivel autoridad, es sorprendente a nivel social porque no son a veces actividades esenciales las que realizamos, porque no cumplimos con las normas más indispensables, porque no estamos haciendo lo suficiente, creo que nos está faltando mucho y sí, nos llega la angustia cuando sabemos que hubo más de 100 fallecimientos diarios y es apelar a la consciencia de cada uno de nosotros.

“Las autoridades han estado diciendo, pero diciendo como en una forma muy libre (...) creo que más que a fuerzas la autoridad, se tiene que responder y se tiene que ir viendo cómo responder desde la consciencia social”.