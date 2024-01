México no le ha apostado lo suficiente a la educación: Romero Hicks

Guanajuato, Gto. (OEM).- El diputado federal por el Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, lamentó que en México siga existiendo un gran rezago en materia educativa, provocado no sólo por la pandemia de Covid, sino también por las desatenciones del gobierno federal.

Te recomendamos: Guanajuato primer lugar nacional en atención a rezago educativo

Recordó que para este 2024, el país sólo invertirá 96 pesos por maestro para su capacitación, dejando mucho qué desear en el rubro, siendo uno de los más importante para mejorar la calidad en educación que reciben los niños y jóvenes.

Necesario modificar la estrategia en educación.

Explicó que los demás países de Latinoamérica que avanzaron en materia educativa fue porque atendieron tres rubros: revisar el modelo educativo a conciencia, tener un modelo de formación docente y modificar el sistema de enseñanza-aprendizaje.

“Tomar en cuenta que la pandemia afectó a todos, pero hay países de América Latina que han hecho mejor la tarea que nosotros, como Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, entre otros (...) nosotros no hemos hecho a conciencia la revisión del modelo educativo, falta invertir en la capacitación de docentes, además de que se necesita modificar el sistema de enseñanza-aprendizaje y el tema de evaluación; mientras no tengamos un mejor modelo educativo, una mejor evaluación y una mejor formación de docentes, México no tendrá lo que merecemos”.

Incluso el legislador federal recordó que lo ocurrido con los libros de textos de este ciclo escolar, es un ejemplo del déficit educativo que tiene el país, pues no hay contenidos adecuados en materias esenciales como español, matemáticas y ciencias.

Cuestionado sobre lo que vendrá para el 2024 en esta materia, Romero Hicks recordó que están realizando consultas para saber cuáles son las mejores réplicas en el mundo en educación para poder tomar el aprendizaje y sistematizarlo.

“Estamos haciendo consultas, estoy en el equipo de Xóchilt Gálvez y con Enrique de la Madrid para ver lo de educación y ciencia, haciendo consultas a los actores, maestros, padres, educandos, especialistas, así como a las autoridades educativas para ver cuáles son las mejores réplicas en el mundo para poder tomar el aprendizaje y sistematizarlo”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente reconoció el gran trabajo que realiza Guanajuato en el rubro, pues se apuesta por mejorar el sistema educativo y ser ejemplo, a nivel nacional, para aplicar las buenas prácticas en la materia, como lo fue en el último Congreso Internacional de Repensar 2023.