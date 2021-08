México debería volver a producir sus propias vacunas: Alejandro Macías

México debería volver a producir sus propias vacunas como lo hacía hasta hace unos años, para con ello no depender del ritmo de fabricación que tienen otros países, como ha pasado con los biológicos contra la Covid-19, además de que debe invertir más recursos para fortalecer a su sistema de salud, pues la pandemia mostró lo endeble que éste se encuentra.

Una de las enseñanzas es que el país debe apostar más a la inversión en salud y que a parte debe considerar en volver a fabricar sus vacunas.

Así lo manifestó el epidemiólogo Alejandro Macías Hernández, quien en 2009 fuera el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza, quien dijo que entre las grandes enseñanzas que debe aprender México derivado de la pandemia de Covi-19 es que debe fortalecer su sistema de salud y repensar en volver a fabricar sus propias vacunas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Retoma Diócesis de Irapuato visita a hospitales por aumento de contagios

DeVivaVoz...

“Necesitamos fabricar nuestras propias vacunas, México era un productor de vacunas (...) y dejamos de hacerlo, ¿por qué? Porque era más fácil comprárselas a la China y a la India y ya vimos que eso no debe ser”

Alejandro Macías Hernández | Epidemiólogo

“Esto que nos pasó no nos debe volver a pasar, necesitamos en América Latina más inversión en salud, invertimos muy poco en salud, tenemos sistemas de salud precarios, necesitamos mejores terapias intensivas, no nada más comprar ventiladores, sacar vivo a una persona de un ventilador es muy refinado y no es nada más un ventilador, sino que son buenas terapias intensivas, terapistas, personal capacitado, tener mejor preparación contra desastres, que no se nos olviden las lecciones.

“Y yo creo que muy particularmente recordar que necesitamos fabricar nuestras propias vacunas, México era un productor de vacunas, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, éramos productores de vacunas y dejamos de hacerlo, ¿por qué? Porque era más fácil comprárselas a la China y a la India y ya vimos que eso no debe ser”, dijo el reconocido epidemiólogo a través de un video publicado en su página de Facebook.

Alejandro Macías dijo que al no producir México sus propias vacunas, “estamos perdiendo soberanía y en un momento determinado ni con dinero las podemos comprar; ojalá que aprendamos de las grandes lecciones”, destacó.

Alejandro Macías hizo énfasis en que para poder contener a la Covid-19 es necesario vacunar a la mayor cantidad de la población, cosa que en el país no se ha podido lograr aún, pues el ritmo ha sido bajo, aunado a que muchas personas que les tocó vacunarse no lo hicieron.

Por ello insistió en que el país debe tomar las lecciones y capitalizarlas, pues no le puede volver a suceder una situación similar que puso en riesgo el colapso del sistema de salud en todo el país.

“El virus no se va a ir, parece que estamos llegando al final del gran periodo epidémico, pero todavía el virus no se va a ir y tenemos que aplicar el conocimiento, pero yo tengo esperanza de que vamos a salir hacia un mundo mejor, a pesar de toda la enfermedad y muerte que eso nos ha causado, pero algunos cambios buenos tendrá que traer a la sociedad”.