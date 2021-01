Mejor vacunas chinas a no tener nada: Éctor

León, Gto.- La recomendación del diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba es que ante el ofrecimiento de las vacunas se Sinovac, los gobiernos locales presenten su intención de compra, aun cuando la Coronavc no esté autorizada por la Cofepris, ya que esto les dejará estar en los primeros lugares de distribución cuando sea aprobada y pueda salir al mercado.









Sinovac, fabricante chino del biológico Coronavac ha hecho llegar a empresarios y gobiernos estatales de México la oferta de su producto, con la aclaración de que el permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México está en proceso, luego de que la semana pasada el presidente López Obrador abriera la oportunidad a particulares para acceder a estos productos.

Ramírez Barba, de profesión médico señaló que hacerle saber a Sinovac que sí hay interés, es adelantarse y no cometer el error del gobierno federal de comprar tarde. “Lo peor que puede ocurrir es que no haya vacunas”.

Quien fuera secretario de Salud del estado de Guanajuato, respaldó a los laboratorios que han sacado diversos biológicos. “Las plataformas de vacunas no son hechas de un día para otro, sino que llevan ya muchos años experimentando. Esas plataformas de investigación, casi todas son seguras, muy seguras”, y mencionó que de “todos los proyectos de investigación, unos 200, sólo dos han abandonado”.

Dijo que las vacunas en cuestión son pruebas que se realizaron para combatir el cáncer y que ahora con la pandemia por Covid-19 le cambiaron algo para ver si funcionan.

Ramírez Barba aseguró que “realmente no va a haber grandes diferencias entre una y otra”, solo la marca y precio. “La de Pfizer cuesta 40 dólares más el costo indirecto de la cadena de frío, de la movilización, de trasladar al paciente a lugares urbanos. La de AstraZeneca cuesta 3.5 dólares una dosis, siete por las dos… para los países que no tienen lana, esta es la opción; si tienes y quieres comprar la de 40, qué bueno, pero si el gobierno te provee la de siete, perfecto. En eso no hay crítica porque la efectividad entre ellas puede variar uno o dos por ciento y eso es muy poco”. Al tiempo señaló que conoce la Coronavac y que al igual que las demás, sí se la pondría.









A la pregunta expresa de que si el gobierno de Guanajuato, por ejemplo, tendría que aprovechar la oferta de Sinovac para presentarle por escrito la intención de compra, cantidades y el respaldo financiero, el legislador panista respondió “claro”, para que lleguen lo más rápido posible”.

De acuerdo con la propuesta de Sinovac, una vez que tenga la documentación, tramitará ante Cofepris los permisos de importación. Sobre qué proceso debe ser primero que otro, Ramírez Barba dijo que “no son excluyente. De hecho el gobierno mexicano cometió un grave error porque si tenían el dinero para comprar, desde junio, no lo hizo y no se pusieron en la primera línea desde el principio ¿por qué esperar cuando ya todo mundo la pidió?”.

Añadió que el tema es que si internacionalmente Sinovac cumple y luego de que este miércoles, el director de la OMS Tedros Adhano, pidió que todas las vacunas sometan su archivo de investigación y no solo los contratos bilaterales que entraron a la plataforma Kovax, para aprobarlas, “cualquier país puede utilizarla y sus organismos sanitarios aunque no sean muy competentes, la tendrán que aprobar y puedes comprar de manera unilateral con Sinovac o a través de OMS”, afirmó el diputado federal, quien participó en la reunión, como representante mexicano antes la Asamble parlamentaria del Consejo de Europa.









El mecanismo Kovax es una iniciativa de la Organización mundial de la Salud destinada a colaborar con los fabricantes de vacunas de modo que todos los países tengan un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces una vez que estas hayan obtenido la licencia y autorización.