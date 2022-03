Marzo el mes que “hiere el recuerdo” a los salmantinos

Marzo se ha convertido en un mes que ha marcado la vida moderna en Salamanca, ante las tragedias y ataques armados que dejaron una profunda huella de dolor y ausencia en las familias salmantinas; la explosión en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto de la Refinería en 2017, los ataques respectivos a los bares La Playa y La Típica en 2019 y 2020, incidentes que dejaron 28 personas fallecidas; además del feminicidio de Nadia Rodríguez, asesinada la madrugada del 08 de marzo de 2020 en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Efemérides e historia

Lejos de remembrar fechas icónicas e históricas cómo el Día Internacional de la Mujer, la Expropiación Petrolera, incluso el inicio de la primavera o natalicio de Benito Juárez, marzo se ha convertido en el mes que “hiere el recuerdo” a los salmantinos, ante estos hechos que algunas autoridades en su momento calificaron como “incidentes y hechos aislados”.

TADA

Fue la tarde de un 15 de marzo, luego del cambio de turno de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, cuando se alertó sobre una explosión al interior de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto (TADA), la cal dejo un saldo de siete personas fallecidas debido a la gravedad provocadas por las quemaduras que sufrieron, hecho que enluto el 79 aniversario de la expropiación petrolera en Salamanca.

La Playa

La madrugada del 09 de marzo en 2019, se perpetró el ataque armado al interior de un centro nocturno ubicado en la Avenida del Trabajo, en el barrio de San Roque; el saldo en el lugar fue de 13 personas fallecidas, en tanto otras dos murieron al ser intervenidas en un centro hospitalario, lo que dejo un saldo de 15 muertos, cifra que aumentó nueve días después, ya que otra de las víctimas perdió la vida en el nosocomio donde recibía atención médica.

La Típica

La noche del sábado 14 de marzo de 2020, un comando armado arribó al establecimiento ubicado en la avenida Faja de Oro, en la colonia Los Rangeles; para abrir fuego en contra de las personas que se encontraban en el lugar, donde murieron tres personas al instante: dos mujeres y un hombre. Más tarde, mientras recibían atención médica, perdieron la vida otras dos víctimas: Leonardo de 12 años y Jorge Iván de 20, quién era estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el campus Irapuato-Salamanca.

Sin justicia para Nadia

Nadia Rodríguez estudiante de la Ibero León fue asesinada la madruga del 08 de marzo del 2020, cuando regresaba de una fiesta. Su mamá, a más de 700 días de distancia de aquel día, no ha bajado la guardia, levantará la voz por Nadia, levantará el estandarte con la imagen de Nadia, luego de que las investigaciones no avanzan y no hay resultados.

Este 2022 se cumplen dos años de la ausencia de Nadia Rodríguez Saro, joven asesinada la madrugada del Día Internacional de la Mujer, cuando regresaba a su casa fue interceptada por un individuo que le arrebató la vida. En casa, en su salón de clases, sus amigos, sus compañeros, su familia, la extrañan y no hay día que no mencionen su nombre.