Los ecos de Barrón, una comunidad en luto

No sólo fueron seis personas las que fallecieron en Barrón, la comunidad entera perdió, perdió la tranquilidad y la esperanza. El duelo de los familiares de las víctimas se esparce entre cada habitante de esta comunidad. La tarde del 6 de junio se reunieron a celebrar un logro académico como el inicio de un futuro prometedor que se vio truncado al ser víctimas de un ataque armado que acabó con los sueños de una comunidad.

Padres, hermanos, primos, amigos, abuelos de las víctimas, las describieron como personas de corazón noble, con hambre y sueños de salir adelante. Estrellas en potencia que han sido apagadas; que han dejado de compartir sus sueños y metas terrenales. “Nos esperan en otro lugar para seguir compartiendo alegrías, éxito y el gran orgullo de ser del Telebachillerato Comunitario Salamanca Barrón”, exclamó un familiar durante el funeral de uno de los estudiantes.

Una aparente calma llena de melancolía y dolor es percibida en la comunidad, luego de que seis familias se encuentren de luto, ante lo recientes hechos, las clases escolares se mantienen suspendidas en los tres planteles educativos de la zona, el jardín de niños Mariano Escobedo, la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, así como la telesecundaria y telebachillerato.

Consideran armarse para enfrentar inseguridad

Afligido por su pérdida, el esposo de la señora Juana "N" considera que el armarse para autodefenderse podría ser la solución al problema de inseguridad que impera en la zona rural de Salamanca, esto, luego de que su mujer perdiera la vida en el ataque, tras ser alcanzada por los proyectiles de arma de fuego cuando salía de una tienda de abarrotes, ubicada a escasos metros de su domicilio.

“Sería bueno que nos dieran armas para que nos podamos defender como Michoacán. Yo me fijo que los hombres malos, cuando van por alguien le disparan y no tiene cómo defenderse, con un arma al menos nos podemos llevar a uno por delante... estamos sin nada, indefensos. Tuve 14 hijos con mi esposa, qué nos ganamos con estarnos lamentándonos, de todos modos ellos no hacen nada, todo el tiempo pedimos justicia pero no nos la dan, aún no sé si nos van ayudar nadie ha venido”, externó el doliente.

Las inhumaciones

Será hasta este miércoles en que se realicen las misas de cuerpos presentes correspondientes, antes de que los familiares y amigos de las víctimas les den el último adiós. Estos rituales serán realizados en el templo Santiago Apóstol, ubicado en la zona en diversos horarios, al igual que el traslado de los cuerpos a un cementerio cercano.