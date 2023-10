Falta de regulación de anexos es un problema a nivel estatal

La falta de regulación de los Centros de control de Adicciones no es exclusivo del municipio de Salamanca, este tema es a nivel estatal, por lo que César Prieto Gallardo, indicó que se tendrían que estar checando estos centros de rehabilitación y determinar cuántos de ellos se encuentran regulados.

Te recomendamos: Anexos que operen de manera clandestina, serán clausurados

“Es un tema que no está regulado, desafortunadamente no sé qué número tenga los permisos, pero si creo que esto se da en todo el estado, donde son casas que se abren y en donde las personas o familiares, tienen la mejor intensión, pero no tienen el conocimiento para tratar el tema de adicciones y después esto deriva en una situación en donde hay maltrato a las personas y no se les da la alimentación correspondiente”, señaló César Prieto Gallardo.

Anteriormente el mandatario había manifestado que es importante el apoyo por parte de la ciudadanía salmantina realice las denuncias correspondientes sobre estos lugares, ya que la mayoría de estos lugares, pudieran estar trabajando con otros objetivos a los que se crearon, en apoyo a las personas con problemas de adicción.

“Incluso hay algunos que pudieran ser parte de un tema de reclutamiento, lo que debemos hacer es que en el área de Jurisdicción Sanitaria en el tema de salud, tendríamos que checar cuántos de ellos si cumplen con el permiso de trabajar”, reiteró.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El mandatario, en este mismo sentido, señaló que durante estos diez meses del presente 2023, se han registrado una cifra considerable en el tema de suicidios relacionados con el consumo de sustancias o de depresión, por lo que es importante el poder contar con el apoyo de la población salmantina para poder apoyar a la reconstrucción del tejido social y evitar que la población más joven del municipio se aleje del mundo de las adicciones.