Anexos que operen de manera clandestina, serán clausurados

Luego de señalar que la mayoría de anexos en Salamanca operan de manera clandestina, el alcalde César Prieto aseguró serán clausurados aquellos que no estén debidamente autorizados, debido a que estos sirven para otros fines que pueden estar relacionados con el consumo, distribución o escondite de personas, por lo que a través de la dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano se realizará la inspección.

Para tal efecto, el presidente municipal Prieto Gallardo, indicó que se estarán realizando visitas por parte de las diferentes dependencias municipales, con el objetivo de que sean utilizados con el objetivo real de estos centros de rehabilitación.

“Ya se hizo la visita por parte de Ordenamiento territorial y Protección Civil, yo pedí que si no cumplieron con lo que deberían de cumplir porque no son anexos, son lugares en donde intentan rehabilitar, no digo que todos sean malos, pero muchos solo sirven para eso, o para esconder y ponen en riesgo a los vecinos por no estar autorizados completamente”, añadió.

Prieto Gallardo explicó que un parte de estos centros de Rehabilitación se encuentran operando debajo de la legalidad. Añadió que es una cantidad grande de puntos que se encuentra operando de esta manera, y los que no se encuentren trabajando bajo la normativa de anexos, se tendrán que clausurar.

“Si es gente que realmente requiere el apoyo y y dieron el primer paso de solicitar su ayuda para tratar su adicción, tiene que haber una estrategia, de los gobiernos federal, estatal y municipal para darles un cause correcto a las personas; es un tema preocupante lo de los anexos. Luego la gente piensa que es como poner cualquier negocio y si es un tema preocupante porque tiene que cumplir con medidas de Protección Civil, salubridad, y muchas cosas. Ahí se violan muchos derechos humanos”, explicó.

En parte del Gobierno del alcalde César Prieto Gallardo explicó que es importante es que se cuente con una vía adecuada para que las familias tengan una comunicación, o bien que se tenga un listado de los anexos se encuentren aprobados para que se pueda dar el servicio de rehabilitación.

Estos hechos acrecentaron luego de la inconformidad que presentaran ciudadanos salmantinos sobre el funcionamiento de estos anexos, ya que en algunos de ellos se veían actividades sospechosas, inclusive a altas horas de la noche.

De acuerdo a la información emitida por parte Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) en el municipio de Salamanca, solamente se cuenta con un anexo regularizado, de los nueve que se tienen reportados en la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es parte de la Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Salamanca.

Un factor que alarma a la población salmantina es que se pudieran registrar otros hechos ocurridos como hace algunos años en el municipio de Salamanca en donde en la colonia Benito Juárez se registró un ataque armado, que cobró la vida de una persona que se encontraba en su interior. Estos mismos hechos se presentaron de igual manera en el municipio de Irapuato en el año del 2020.