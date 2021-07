Lluvias superan expectativas

El director de Protección Civil, Enrique Calendario Cu Gutiérrez, señaló que la actual temporada de lluvias ha superado las expectativas que tenían, y aunque comenzó la canícula donde las lluvias disminuyen, apenas ha transcurrido la mitad de la temporada por lo que aún esperan que las precipitaciones fuertes se den durante el mes de septiembre.

Cambio climático ha contribuido a que precipitaciones disminuyan.

El funcionario puntualizó que luego de tres años de sequía, estas lluvias están consideradas como atípicas, pues aunque en Salamanca eran común las precipitaciones, el cambio climático ha contribuido a que éstas hayan disminuido, sin embargo los aguaceros que se han registrado están contribuyendo a la recuperación de los mantos friáticos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Superan 60 mm lluvias recientes

En relación a los niveles que presentan los ríos y arroyos que atraviesan por diversas comunidades de Salamanca, explicó que no han presentado niveles de alerta. Dijo que los drenes y arroyos que pasan por las comunidades del lado norte han llegado a tener cierto nivel, como sucedió en la comunidad La Ordeña, no obstante que son bajadas de agua, el nivel no es permanente y vuelven a la normalidad una vez que se descargan.

Candelario Cú Gutiérrez manifestó que tenían identificados algunos puntos de riesgo, los cuales se han atendido y hecho limpiezas por parte del distrito de riego, tal es el caso de Valtierrilla, Los Ramírez, el canal de Coria, Granados y El Alacrán, por mencionar algunos.

“Apenas estamos a la mitad de la temporada, lógicamente la temporada fuerte es hasta septiembre por lo que insistimos a los ciudadanos de la mancha urbana estar atentos a la limpieza de sus calles, porque la basura dificulta el trabajo de los drenajes y puede causar alguna elevación de niveles, entonces pedimos estar alerta con el pronósticos del tiempo, estamos en plena temporada de lluvias, no hay que descuidarse e igualmente si tenemos tormenta eléctrica, vientos fuertes, procurar no salir de las casas y resguardarse para no salir afectados”, finalizó.