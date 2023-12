Lluvias permanecerán hasta el jueves

GUANAJUATO, Gto.-El Encargado del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, Marcos Irineo Esquivel Longoria informó que hasta el próximo jueves de esta semana continuará presentándose lluvia y llovizna en varias zonas del Estado de Guanajuato.

El experto comentó que debido al acarreo de humedad desde el océano pacífico se propiciará una corriente en chorro que permitirá que las lluvias y bajas temperaturas continúen a lo largo de los próximos días.

De igual forma mencionó que el frente frio número 13 provocará una masa de aire frío al mantener bajas temperaturas y la presencia de algunas heladas en zonas montañosas y altas de la entidad.

Dijo que con las lluvias y el descenso de temperaturas se prevén bancos de niebla dispersos sobre todo en las zonas serranas, por lo que recomendó extremar precauciones sobre todo para los conductores.

Además, Marcos Irineo manifestó que se esperan vientos fuertes con rachas que alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora en las partes altas del estado.

Refirió que el clima frío con heladas se presentará sobre todo por las mañanas y noches en zonas serranas, así como bancos de niebla dispersos. En tanto el día se espera clima templado con cielo parcialmente nublado.

Indicó que en general el ambiente continuará de templado a lo largo del día a frío por las mañanas y noches. Mientras que las ráfagas máximas de viento se esperan a partir del miércoles, las cuales oscilarán entre los 20 y 30 kilómetros sobre hora y superiores en las partes altas.

Detalló que las temperaturas máximas oscilaran de los 20 a 21 grados C, y las mínimas de 0 a 02 grados C. Así mismo, para la zona centro y sur se prevé que las máximas ronden los 24 a 26 grados C, y las mínimas los 03 a 06 grados C.