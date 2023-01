Llama Huett a reforzar a policías municipales

En Guanajuato no se ha considerado la aplicación del Mando Único de manera general en todos los municipios, pues las policías municipales no se ha visto rebasadas ante los hechos violentos; sin embargo, fortalecer a las corporaciones municipales debe ser una tarea diaria.





Ningún municipio ha solicitado el Mando único.





Así lo dio a conocer en entrevista, Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, quien afirmó que sí es necesario seguir reforzando a las corporaciones policiales del estado, para poder seguir haciéndole frente al crimen organizado.

Sophia Huett dijo que en el caso de Pueblo Nuevo, en donde se dijo que sus policías habían renunciado, lo cual fue desmentido, señaló que este municipio ha estado cumpliendo con los compromisos para fortalecer a su corporación, como subirles el sueldo, pero dijo que se tiene que intensificar las labores de fortaleza y así lograr más reclutamiento.

“El caso de Pueblo Nuevo necesita reforzar su Policía Municipal, el alcalde no lo dijo en algunas ocasiones que le ha sido difícil el reclutamiento y es un tema en el que se tiene que seguir trabajando, no es un tema para los ayuntamientos y alcaldías, pero no podemos quitar el dedo del renglón”, mencionó.

Al ser cuestionada sobre si otros municipios habrían solicitado incorporarse al Mando Único, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, dijo que por el momento ningún municipio ha solicitado esta integración, por lo que se sigue solamente realizando trabajos de colaboración.









Dijo que de así solicitarse se estarían buscando las mejores acciones para brindar el total apoyo que decida el Mando Único.

“De momento no, ha sido, obviamente para muchos municipios un periodo complicado, pero por el momento no tenemos ninguna solicitud expresa, evidentemente siempre tenemos la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado pero estas son solo de coordinación no de tomar el mando”, agregó.









No obstante, señaló que en el caso de Villagrán, la propuesta para que el Ayuntamiento solicite la incorporación del Mando Único sigue en pie, pues eso ayudaría no sólo a la seguridad de ese municipio, sino a la de la región, pues han sido detectadas varias fallas provenientes por parte de la corporación municipal.