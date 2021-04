Llama gobernador a respetar al INE

CELAYA, Gto.- El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo un llamado al gobierno federal a respetar y hacer respetar al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual nació en Guanajuato, porque es una de las instituciones garantes de nuestra democracia, pido que se cumplan las reglas y se apliquen. “Si algo ha heredado Guanajuato al país, además de nuestra independencia, ha sido una lucha democrática”.

En cuanto a que el INE solicitó retirar conferencias mañaneras que tenían intenciones electorales del Presidente de la República, Diego Sinhue dijo que espera que se cumplan las reglas, o de lo contrario, ahí está el INE, está para aplicar y hacer que se respeten las reglas.

Aseveró que es muy peligroso la campaña de desprestigio por parte del gobierno federal hacia el INE, porque si algo ha heredado Guanajuato al país, además de la independencia nacional, ha sido una lucha democrática.

“Recordemos que el primer instituto electoral del país, nació en Guanajuato, y fue creado para las elecciones de los 90s, y que fue antecesor del INE a nivel federal. Como guanajuatenses, estamos ciertos que estas instituciones hay que respetarlas y hay que cuidarlas, porque son las garantes de nuestra democracia; una democracia que costó sangre en nuestro estado, y muchos guanajuatenses perdieron la vida por tener un país libre, y porque somos guardianes de esa historia”, dijo.

En cuanto a que varios partidos políticos han denunciado unas elecciones de Estado, el primer mandatario dijo que siempre ha existido quien va abajo de las encuestas, y buscan cómo justificar los resultados.

“Hemos sido respetuosos de la norma. Ustedes han seguido de cerca mis giras. Yo estoy exento de participar en el proceso electoral. No soy jugador, no soy árbitro. La única responsabilidad que tengo, junto con las autoridades federales y municipales, es garantizar la seguridad de la jornada electoral que se pueda desarrollar tranquila y en paz. De ahí en fuera no tengo ningún tipo de interés”, concluyó.