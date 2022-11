Libre importación de alimentos podría traer plagas y enfermedades: Amepis

Enrique Rebollar Rivera, director de la Asociación Mexicana de Puntos de Inspección Sanitaria (Amepis), aseguró tras el anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de permitir la libre importación de alimentos para combatir la inflación de éstos, se debe garantizar que haya filtros de revisión de los mismos, pues podrían llegar enfermedades y plagas que afectarían no sólo a la salud de personas y animales, sino que perjudicarían al Producto Interno Bruto del país.





Enrique Rebollar Rivero explicó que México está libre de enfermedades como la fiebre aftosa, la cual está presente en reses de Argentina, por lo que si esta libre importación de alimentos que formaría parte del Pacto contra la Inflación y la Carestía permite la entrada de alimentos sin filtros sanitarios, se perjudicaría seriamente al sector agroalimentario, uno de los más pujantes y que incluso durante la pandemia fue el que dio la cara por la economía del país.

“Desafortunadamente así como está presentado este pacto, en el que se eliminan las inspecciones sanitarias en general, nosotros pensamos que tal vez podría tener el efecto contrario, pues si entran estos productos de la canasta básica sin ninguna inspección, tendríamos el riesgo de que además de que se importara el producto, que llegara una plaga o una enfermedad”, dijo el director de la Amepis, en un conversatorio organizado por la empresa de logística Palos Garza.





Enrique Rebollar Rivera dijo que la función del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene una función importante, casi de seguridad nacional, por lo que debe garantizar que al país lleguen alimentos que no pongan en riesgo a su población.

“La función del Senasica en el proceso de importación es una función de seguridad nacional y es de seguridad nacional porque si entrara una plaga o una enfermedad a nuestro país, podrían en riesgo la permanencia y la estabilidad del mismo y la economía en el país se iría para abajo; si entrara una plaga de las que no queremos o de las más agresivas, lo que ocasionaría es que la producción nacional bajara y tuviéramos menor oferta de alimentos y a unos costos inimaginables, pues incluso habría riesgo de multas para México”.

Por ello, dijo que si bien es aceptable que se busque evitar que la canasta básica siga incrementándose, pero no a costa de la no protección de cada una de las personas consumidoras de esos alimentos, pues podrían llegar algunos que serían dañinos.

“Se conoce en el derecho internacional como un derecho de los países a protegerse y México ha cumplido bien, porque además este derecho que tiene nuestro país para evitar la entrada de las enfermedades también tiene que ser considerada como una obligación de los países; es un derecho a protegerte, pero es una obligación de los países el proteger a su economía y a su territorio de la entrada de esos productos, entonces México no puede válidamente renunciar a ese derecho, por más buen objetivo que tenga, pero no por ello podemos renunciar a nuestro derecho internacional de regular la entrada de productos”.





Enrique Rebollar Rivera señaló que desde su punto de vista el Senasica ha hecho bien su trabajo, pues tan sólo el año pasado se rechazaron más de mil 700 embarques porque venían contaminados y que de haber entrado libremente, como ahora se pretendería, hubiera causado efectos negativos.

“Los efectos económicos por la entrada de una de estas enfermedades serían tan excesivos para la economía, que ninguna de las empresas que firmaron este pacto contra la inflación tendrían la capacidad económica para solventarlos, porque a veces ni los gobiernos tienen la capacidad económica para poder salvarse de los efectos negativos de estas enfermedades y erradicarlas.









“Si fuera tan fácil erradicar las enfermedades, ya no habría fiebre aftosa en Argentina y si tiene es porque es un problema tan grande, que el gobierno de Argentina no lo ha podido erradicar y no queremos que eso pase en México”.