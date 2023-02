Le estamos dando en la torre al ambiente con el agave: Bañuelos

La sobreproducción de agave en municipios de Guanajuato que no cuentan con denominación de origen le está “dando en la torre al medio ambiente”.

Así lo aseguró el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, quien en entrevista dijo que en el estado echarán a andar un proyecto de trazabilidad del agave, para que las piñas que no sean producidas en municipios que cuenten con la denominación de origen para la producción de esta planta, las empresas tequileras de Jalisco y de la entidad no las compren y así desincentivar la siembra en zonas no autorizadas.

“Hay una invasión de superficies agrícolas con agave. Por ejemplo, Jerécuaro, Irapuato, Tarimoro, la capital, todos esos municipios no tienen denominación de origen y no deberían de tener plantado el maguey y lo tienen.





Para mí sí hay un abuso en la plantación del agave, pero se trae un proyecto muy interesante con la Secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Guanajuato, para que haya una trazabilidad de cada una de las parcelas y de cada una de las unidades de producción y con la ayuda del Consejo Regulador del Tequila sin duda nos va apoyar para esto, pues cómo te van a estar metiendo piñas para tequila de Jerécuaro, si es un municipio que no tiene denominación de origen, ahí tenemos que cerrar la cortina y que no se les esté recibiendo el Consejo Regulador del Tequila”, explicó Paulo Bañuelos.

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato señaló que la plantación excesiva de agave ha perjudicado los suelos, además de que genera desequilibrios ecológicos que contribuyen al tema del cambio climático.









“Tenemos que cuidar el medio ambiente, porque eso es lo que nos está pasando, precisamente, estamos talando, estamos metiendo maguey en donde no se tiene que meter, estamos haciendo muchas cosas con las que le estamos dando en la torre al medio ambiente, por eso cuando llueve, llueve con granizo de tamaños muy fuertes y le da en la torre a los cultivos y a la gente en su producción”, explicó.

Paulo Bañuelos dijo que la autoridad que debería estar verificando que no haya plantaciones de agave en zonas que no cuentan con denominación de origen es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal, pero hasta ahora no ha atraído esta problemática que se está convirtiendo en un foco rojo ambiental.





“Aquí hay una laguna muy importante, un área de oportunidad por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, que es la que debería atender, pero no hay autoridad en ese tema, no hay autoridad por parte del gobierno federal en el tema sanitario, ni vegetal, ni animal, entonces le están dando en la torre al campo, no nada más al campo de Guanajuato, sino a todo el campo de México”.

El boom tequilero

La industria del tequila vive momentos con viento en popa en Guanajuato. Actualmente hay 37 mil hectáreas sembradas con agave azul en siete municipios que consiguieron el distintivo “denominación de origen”, como son Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita y San Francisco del Rincón. Tequileras como José Cuervo o Corralejo, entre otras, han visto en los campos de Guanajuato una veta de producción de agave de calidad e incluso, en menor tiempo de lo que se produce en Jalisco.

De 2018 a la fecha, varios han sido los casos de campesinos que han decidido rentar sus parcelas a las empresas tequileras, para que éstas produzcan agave en ellas. Los contratos son por año, en donde se les dan entre 20 mil y 30 mil pesos por hectárea a cada campesino, dinero que les resulta más redituable que sembrar, pues con los bajo de los precios de los granos, el incremento en los insumos, como fertilizantes, hace que tengan rendimientos menores a esa cantidad que tienen asegurada, sin invertir dinero y trabajo.









No obstante, el boom del llamado “oro azul” se ha extendido por los municipios del estado, en donde han comenzado a sembrar agave.

Paulo Bañuelos Rosales atribuyó esta situación, debido a la moda que ha resultado para muchos producir su propia marca tequilera, desde deportivas hasta políticos, aunque muchos de ellos no se preocupen por ver de dónde proviene el agave con el que fabrican sus bebidas.

“Hay gente, licenciados, abogados, futbolistas, basquetbolistas que ahora ya tienen sus propias marcas de tequila y con todo eso le estamos dando en la torre al medio ambiente”.