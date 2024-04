Lamenta CNC falta de resultados de la Guardia Nacional

El secretario técnico de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en Salamanca, Samuel Balderas Gutiérrez, acusó que debido al abandono del Gobierno Federal se ha incrementado la inseguridad en el campo, al señalar que la Guardia Nacional “esta para adornar las carreteras”, debido a que su autoridad no se ha reflejado en una reducción a los robos, asesinatos, extorsiones, delitos que dijo se han trasladado al campo a consecuencia de su alta incidencia.

“Yo creo que la Guardia Nacional, con todo el respeto que me merece esta para adornar las carreteras, si hay mucha pero no se ha reflejado su autoridad en una mejora en los robos, de los asesinatos, en este caso las extorsiones no bajan, al contrario aumentan y la gente tiene desconfianza, porque hay la sospecha de que están inmiscuidos, protegiendo más a los criminales que a la población, por desgracia eso es lamentable para el país, para Guanajuato y para Salamanca”, opinó.

Campesinos consideran que debido al abandono del Gobierno Federal se ha incrementado la inseguridad en el campo / Fotos | José Almanza

El secretario técnico de la CNC consideró que no hay seguridad en ninguna parte del país, que en unas partes la violencia que crea una situación de riesgo y temor en las poblaciones; “en Salamanca ya no tenemos la libertad de andar como antes, es muy lamentable que se minimiza este problema por parte del Gobierno Federal, creo que los mismos Municipales y el mismo Estatal, afecta esa separación (…) ahorita aunque el campo no produce siguen los robos antes era la maquinaria, implementos e incluso partes de las cosechas, ahorita como no hay cultivos y toda la maquinaria está guardada, no están robando los pozos se llevan transformadores, arrancadores, llaves, tubos, cable, todo lo que puedan arrancar y no hay quien ponga un alto, no hay vigilancia en las zonas rurales”.

En cuanto a la vigilancia en comunidades, Balderas Gutiérrez puntualizó que la falta de esta, ha orillado a cancelar algunas fiestas patronales, ante amenazas de delincuentes y el temor que han causado en las comunidades; “ha habido fiestas que se hacen de manera tradicional en las comunidades, en donde amenazan a los organizadores y no permiten que se realicen, no es posible que no vean este panorama los que están en el poder, que al contrario dicen que estamos mejor, no estamos mejor, es una certeza, lo sostengo”, concluyó.