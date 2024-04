La vacuna antirrábica no es la causante del fallecimiento de perros

Ante los casos de fallecimientos de perros tras la aplicación de la vacuna antirrábica, Jesús Ricardo Ramírez, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, comentó que se han reportado dos casos de reacción alérgica a la vacuna antirrábica, los cual no es atribuible al mal manejo ni mala aplicación del medicamento.

“Dentro de nuestros colegiados existen dos casos de reacción alérgica a la vacuna antirrábica, ambos casos se presentaron al inicio de la semana después de la campaña de vacunación que se inició este domingo y que se continúa realizando en el CAISES; este tipo de casos los podemos considerar comunes dentro de la aplicación de vacunas, no solamente la vacuna antirrábica causa este tipo de reacciones; por lo cual no es atribuible a mal manejo ni a mala aplicación, podría ser como coadyuvante la edad de los perros, el estado de salud, lo cual puede influir un poco sin embargo no son factores para decir que eso fue lo que pasó”, explicó Jesús Ricardo Ramírez, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Salamanca.

Te recomendamos: Arrancará la jornada de vacunación antirrábica el día de mañana

Esto se comentó debido a que en los últimos días han estado circulando información sobre el fallecimiento de mascotas en el municipio de Valle de Santiago, en donde la vacuna antirrábica que le pusieron el domingo le provocó choque anafiláctico y falleció por un infarto.

Ante ello, la misma ciudadanía ha recomendado que si tu mascota tiene 12 años de edad, no sale de casa y no es agresivo no lo vacunes. “Nosotros como médicos siempre vamos a estar a favor de la inmunización y prevención de enfermedades, también estamos encargados de la salud pública, la rabia es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que compartimos con los animales de sangre caliente; y en este caso necesitamos prevenir porque se comparten enfermedades con este tipo de especies, por lo cual es necesario que tengan vacunación antirrábica”, señaló.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

En este mismo sentido, la Jurisdicción Sanitaria V en Salamanca, se explicó que “esto no es posible es una vacuna utilizada y probada desde 1885 sin mayores complicaciones ni daños para la salud de las mascotas. Y en ese caso pues habría que demostrar bajo autopsia, patología, hematología clínica y bioquímica por parte de los MVZ particulares para integrar los elementos necesarios ante el Gobierno Federal y así mismo éste haga lo propio con el fabricante con quien lo adquiere”.