La SSG intensifica vigilancia epidemiológica en los 46 municipios

Para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, el titular de la Jurisdicción Sanitaria V Juan Jesús Martínez García, recomendó a los ciudadanos a mantener limpios los patios en sus hogares, así como evitar almacenar agua en recipientes descubiertos o residuos de agua estancada, así como evitar acumular cacharros o recipientes donde el mosco pueda depositar sus huevecillos.

Local Piden a la población colaborar con brigadistas

Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V informó que tener contenedores destapados con agua propicia criaderos potenciales del vector, ya que este se desarrolla en agua limpia, de lluvia o bien en floreros dentro de las casas, así como en cacharros como llantas y fierros viejos; razón por la cual pidió a la población evitar este tipo de criaderos potenciales.

“La mejor manera de evitar enfermedades es prevenir, como las podemos prevenir en este caso mantener nuestros patios limpios, no dejar agua estancada ni almacenarla en recipientes abiertos, permitir la ayuda de vectores, así como recomendaciones generales como lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, en esta temporada no exponerse al sol, mantenerse hidratados, comer frutas y verduras y ante cualquier síntoma no automedicarse y acudir a su centro de salud más cercano”, recomendó.

Martínez García puntualizó que el dengue es una enfermedad cíclica, cuyos síntomas son fiebre de más de 38 grados, dolor articular y de cabeza intenso, dolor ocular o intraocular, náuseas, vómito, y dolor abdominal; “si padecen alguno de estos síntomas reiteramos a la población no automedicarse y acudir a su unidad de salud más cercana”, concluyó.

Destruir criaderos

Dentro de las actividades de control físico consiste en eliminar, destruir y/o controlar los criaderos, en tanto en el control químico se aplican sustancias que impiden el crecimiento de larvas en los depósitos de agua que no es posible realizar actividades físicas como son los floreros, fuentes, entre otros.

Es por ello que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), intensifica la vigilancia epidemiológica en los 46 municipios con mayor énfasis en aquellos que tienen antecedentes por lluvias e inundaciones, en Salamanca, personal del sector salud realiza de manera continua vigilancia y recorridos en las diferentes colonias de la ciudad, con la finalidad de realizar fumigaciones en la ciudad.