La minería será vital para el cambio a los autos eléctricos

La minería guanajuatense debe ser impulsada, pues será de suma importancia para abastecer las fábricas de automóviles eléctricos que lleguen a Guanajuato, manifestó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Así lo informó durante el tradicional desayuno que se lleva a cabo para conmemorar el Día de San Juan, en el cual participan las autoridades municipales, estatales y los representantes del sector minero en la entidad.

Diego Sinhue, expuso que si bien hay grupos ambientalistas que han luchado por erradicar la actividad minera, la extracción de los minerales son importantes para el sector industrial.

Explicó que ante el cambio de automóviles de combustión por eléctricos, los materiales procedentes de la industria minera serán de suma importancia para la fabricación de las unidades.

“Hoy la minería es clave y será clave para la reconversión de la industria automotriz a coches eléctricos, porque si no hay litio no hay baterías, y si no hay baterías no va a haber coches eléctricos y no va a haber cambios de ese ciclo”.

El gobernador destacó la importancia de la industria minera en la historia de Guanajuato y que a la fecha es todavía una de las principales actividades económicas de la entidad.

Rodríguez Vallejo refrendó su compromiso para impulsar la operatividad de la minería y prometió mejorar la seguridad a fin de que los mineros puedan desarrollar sus actividades sin incidentes tanto dentro como fuera de las vetas.

“Vamos a seguir fortaleciendo precisamente el tema de seguridad, es un tema fundamental para nuestras minas, hablo tanto de la seguridad pública como la seguridad laboral de los mineros”.

La declaración la hizo días después de que anunció que viajará a China con el fin de atraer fábricas de automóviles eléctricos a la entidad, con el fin de evitar que la industria automotriz de Guanajuato quede rezagada.

