La infraestructura para almacenar agua está obsoleta en el estado: Rubén Vázquez de la Rosa

Ante la falta de apoyos para el campo durante estas sequías que se registran en el estado de Guanajuato, Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité del Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, señaló que a pesar de contar con infraestructura para el apoyo al campo durante la temporada de lluvias, éstas se encuentra obsoletas, destacando la importancia que se debe de tener en arreglar las presas y las borderías.

“La falta de lluvia no únicamente va perjudicando las presas y represas, sino también los mantos acuíferos y por ende los niveles de los pozos se van bajando, esto resulta cuando hay sequía, pero cuando no hay no hacemos nada, ni gobiernos ni sociedad, para poder preveer este tipo de cuestiones. Qué tenemos que hacer, es arreglar las presas, hacer más bordería, tenemos mucha infraestructura de almacenaje que está prácticamente obsoleta”, señaló Rubén Vazquez de la Rosa, presidente del Comité del Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense.

Vázquez de la Rosa manifestó que existen empresas de renombre como Gabia que se encuentran sin trabajar. Ante ello señaló que esto ha venido presentándose desde el gobierno federal el cual no ha invertido en la operatividad de estas infraestructuras.

“Lo que hacen es usarlo como control de avenidas, esto prácticamente es para que pase el agua, y no se almacena prácticamente nada y eso viene a repercutir cuando hay sequía. Si los gobiernos fueran previsores en los tiempos de lluvias y almacenaran agua, los mantos acuíferos se recuperarán y en estas épocas no tendríamos problema porque los pozos nos podrían dotar del agua que necesitamos”, añadió.

Hace cuatro décadas en el municipio de Salamanca se podría realizar la extracción de agua de 60 ó 64 litros a una profundidad aproximada de 30 metros. Actualmente en el municipio el pozo que pueda abastecer de 36 litros a una profundidad de 200 metros, está catalogado como un pozo bueno.

“Nosotros hemos dicho que en la autopista Salamanca-León, se encuentra Maravillas, la cual es un ejido en donde el tiempo de lluvias se almacena poca agua, no es la gran cosa pero ahí los compañeros tiene pozos y han logrado recuperar sus mantos acuíferos como a 12 metros; no se ocupa la gran infraestructura, lo que se ocupa es voluntad y planeación por parte de los gobiernos en todos los niveles”.

En el estado se cuenta con un aproximado de 15 mil pozos instalados de manera legal tanto de tipo agrícola, de uso doméstico e industrial en donde el 80% de ellos, pertenecen al tipo agrícola, en donde predomina la cantidad de pozos que se encuentran instalados de manera ilegal.

“En el estado de Guanajuato la eficiencia del uso de agua en promedio debe de estar en un 40% en agricultura, esto quiere decir que de cada 10 litros, seis se desperdician, es por ello que se necesita la dignificación, y para dignificarnos necesitamos apoyo y los gobiernos nos han retirado los apoyos y nos ponen en un círculo vicioso y en donde los únicos culpables serán los productores”, concluyó.