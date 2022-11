Justino Arriaga analiza la posibilidad de seguir representando al PAN

El Diputado Justino Arriaga Rojas comentó que se encuentra en espera y valorar la continuidad de seguir representando al PAN, pero tampoco descartó que podría cambiar de partido político para seguir apoyando a la ciudadanía salmantina.

Luego de que el Diputado Federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Justino Arriaga no alcanzara la mayoría de votos para seguir como Consejero Nacional, dijo sentirse muy decepcionado de su partido, en donde declaró que dicho proceso no demostró la voluntad de los panistas del estado de Guanajuato.

El todavía Diputado Federal por parte de Acción Nacional, detalló que a pesar de la decisión tomada por su partido, continuará trabajando desde su trinchera, en donde hizo énfasis que estos ciclos se presentan en cualquier aspecto laboral y tienen que cerrarse para poder abrir otros.

“Yo he estado trabajando desde la trinchera de Acción Nacional desde hace muchos años y si hay ciclos que se tienen que cerrar y abrir en otro, asi es la vida y creo que habrá que esperar y hay cuestiones que se tienen que terminar bien y son ciclos en la política”, añadió.

De igual manera detalló que es de gran beneficio que en el municipio de Salamanca se cuente con un alcalde que esté haciendo bien las cosas para el beneficio de la ciudadanía salmantina, esto luego de que se presentara un trienio muy complicado para el municipio.

“Debemos de seguir trabajado para Salamanca, me da gusto que en Salamanca se gobierne bien luego de tres años complicados, me da gusto que tenga un alcalde que de resultados; no hay colores para defender al municipio y desde la trinchera en que estemos debemos de seguir trabajando por el municipio”, enfatizó.

Al dia de hoy sigue siendo diputado de Acción Nacional, además detalló que esto no es una cuestión de partidos, sino hacer sinergia y poder trabajar por el bien de la ciudadanía salmantina, además detalló que todavía no está en sus planes cambiar de partido político, y lo principal es abonar y trabajar para los salmantinos desde la trinchera en donde se encuentre.