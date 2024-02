Realizarán memorial para recordar a Nadia

Luego de casi cuatro años de que se perpetró el asesinato de Nadia Rodríguez Saro Martínez continúa impune; por lo que, a través de redes sociales su madre Marina Martínez convocó a sus familiares y amigos a participar en un memorial que se realizará en memoria de Nadia el próximo viernes 8 de marzo, dónde se le arrebató la vida a la joven de 17 años, para quien se mantiene la exigencia de justicia, así como por todas las mujeres asesinadas y víctimas de violencia.

Cuatro años han transcurrido desde el cobarde ataque que terminó con su vida, a Nadia le arrebataron la vida la madrugada del 8 de marzo del 2020, al día de hoy no hay detenidos ni una línea de investigación clara, no hay justicia para ella.

Asesinada en la madrugada en que se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, Nadia regresaba a casa en su automóvil, cuando en la carretera Salamanca-La Ordeña hombres armados le dispararon a sangre fría. Su familia continúa a la espera de respuestas por parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de las cuales no hay avances. A cuatro años, su madre, Marina Martínez, convoca a las mujeres salmantinas al memorial el cual se realizará para honrar a Nadia. La cita es el próximo viernes 8 de Marzo en la carretera estatal Salamanca-La Ordeña antes de llegar al Oxxo de la colonia Lomas del Prado a las 13 horas, justo donde le arrebataron la vida, ahí se colocará una cruz en su memoria.

Se pide asistan con vestimenta blanca, flores, globos o veladoras, “para recordar de donde partió ese hermoso ángel que tanto nos amó como hija, hermana, tía, amiga, compañera, novia.. Me hará recordar lo afortunada que fui al ser su mamá pero también me hará recordar tristemente en lo que se ha convertido mi tierra, no fue la que me vio nacer, pero sí la que me vio crecer a mí, y a mi pequeña Nadia la cual fue muy feliz esos 22 años de vida”, convocó su mamá a través de redes sociales.