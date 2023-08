Juan Hernández y Xóchitl Gálvez dialogan con migrantes en Texas

El extitular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, se reencontró con Xóchitl Gálvez en Texas, durante la visita de la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Juan Hernández renunció el lunes 10 de julio a su cargo en Guanajuato para sumarse a los trabajos del Frente Amplio en varios estados de Estados Unidos, entre los que destacan Texas y California, donde radican millones de mexicanos con posibilidades de votar por los comicios que se aproximan en México.

Xóchitl Gálvez y Juan Hernández laboraron juntos en el Gabinete de Vicente Fox, ella representando a indígenas y él a migrantes.

🤝 @XochitlGalvez y @JuanHernandezS laboraron juntos en el Gabinete de Vicente Fox, ella representando a indígenas y él a migrantes. Hoy, último día del registro del #FrenteAmplioPorMexico, los dos promueven la participación de los mexicanos en el exterior. pic.twitter.com/uTErFTZpAI — El Sol de León (@soldleon) August 21, 2023

“El PAN me ha invitado a trabajar en la campaña con la persona que resulte candidata o candidato para presidente. El gobernador me ha tomado amablemente mi renuncia y pues con palabras muy bonitas me ha dado la oportunidad de dejar este trabajo que tanto me gustó”, dijo el doctor Hernández en exclusiva a Organización Editorial Mexicana el día de su renuncia.

En el último día del registro en la plataforma del Frente Amplio Por México, los dos promovieron la participación de los mexicanos en el exterior. Xóchitl les llama “el estado número 33”

“El sueño mexicano de cada persona es darle una mejor vida a su familia y para eso trabaja día a día. Ese sueño lo representan también nuestros migrantes: personas chambeadoras y chingonas. Gracias a todos los que me compartieron sus vivencias y preocupaciones hoy en Texas”, escribió en sus redes sociales la senadora.

Xóchitl se reunió también con un gran grupo de guanajuatenses que contactó Juan Hernández, esto gracias a su paso por la Secretaría del Migrante en este estado.

El encuentro con los paisanos mexicanos de todos los estados se denominó “Texas, platícale a Xóchitl”, realizado en Houston.

En su visita a León el pasado 1 de agosto, Juan Hernández estuvo en Poliforum acompañando a Xóchitl, quien se reunió con más de mil panistas.

Rumbo a las elecciones de 2024, fue el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien invitó al experto en migración a sumarse una vez más con su trabajo.