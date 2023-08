José Alberto: Un accidente de auto truncó su sueño de ser ingeniero aún así saca adelante a su familia

José Alberto lleva más de una década vendiendo sus dulces en los cruceros en donde las inclemencias del tiempo y su discapacidad no son impedimento para trabajar ya que sacar a su familia adelante es su motor principal.

"Yo quería entrar a la facultad de ingeniería y cumplir mi sueño de ser ingeniero, pero lamentablemente me paso un accidente a los 19 años camino a manera en donde un torton cambió mi vida, fallecieron personas querida mías y yo quedé inconsciente mes y medio y perdí mi pierna izquierda", comentó José Alberto.

A sus 57 años de edad, José Alberto es el pilar de una familia, quien junto a su esposa tuvieron la dicha de tener tres hijos, uno de 14 años, una niña de 16 años y otro de 18 años de edad, resaltó que con lo obtenido en sus ventas paga agua, luz y los gastos que representa un hogar, es complicado más no imposible.

“Inicié mi vida en la colonia Nativitas y luego pasé a vivir a la colonia Benito Juárez en donde su madre les dono a él y a su hermano un terreno, en donde con esfuerzo y dedicación lograron hacerme de mi casa. Diario trabajo para sacar a la familia adelante con lo poco que sacaba aquí pude fincas mi casa en donde vivo con mis hijos. Ante mi condición yo entre a una empresa en la cual lamentablemente me hacían Bullying y los altos mandos sabían de mis capacidades hasta que me dijeron que me iban a dar de baja. Nunca entendí el por qué me dieron de baja", explicó.

Explicó que con el tiempo en el cual se ha dedicado a vender sus dulces y con el apoyo de mucha gente que lo apoya es una bendición, y el a cambio de su apoyo les da un chicle o una pastilla y con esto saca para llevar a la casa. “Hasta el momento si es suficiente para solventar los gastos de la casa. Lo malo es que no tengo seguro, y yo lo quiero para poder brindar un servicio médico a mi familia".

A pesar de lo difícil que puede ser la vida, José Alberto manda un mensaje hacía las personas más jóvenes, “Yo les digo a los jóvenes que el mañana es incierto, no sabemos lo que pasará mañana, tenemos que echarle ganas y hacer algo productivo. No hay que dejarse vencer luego luego y no rajarse”.