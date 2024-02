Invitan a salmatinos a llevar sus electrodomésticos al centro de acopio

La Dirección de Servicios Públicos Municipales invita a la ciudadanía salmantina a depositar sus electrodomésticos o neumáticos al centro de acopio, esto con el objetivo de evitar el mal manejo de estos residuos en la ciudad.

“Una campaña como tal no tenemos, realmente es la difusión de la información, que es precisamente en el centro de acopio que nosotros tenemos por parte del municipio, en donde recibimos la parte de los electrodomésticos, muebles en general que no se requiera e incluso llantas a un costo de diez peso por unidad, y pedirle a la ciudadanía que nos apoye en esta parte y si necesitan informes en la página del municipio está el número de la Dirección de Limpia y de Gestión de Residuos que es donde recibimos todo", indicó Aarón Gasca Aguinaco.

El funcionario comentó que a través del gobierno municipal de ha dado difusión del funcionamiento del centro de acopio para que la ciudadanía acuda a este lugar a desechar los artículos.

“Es más este lugar no era explotado por la propia dependencia y ahorita gracias al equipamiento que tenemos en cuestión de residuos, en limpia hemos tratado de darle esa difusión y junto con Desarrollo Social algunas campañas de descacharrización, en donde nosotros vamos a las colonias en donde la gente nos solicita acudir para llevarnos muebles o cosas que el servicio de limpia no se lleva, entonces nosotros acudimos y nos llevamos los residuos que no son basura de casa, como lo es televisiones e impresoras viejas que no sirven o sillones rotos. Todo esos elementos que no se pueden llevar en el camión de limpia”, señaló.

El director de Servicios Públicos Municipales señaló que es a través de la misma población quien ha solicitado que se retiren algunos artículos que ya no cumplen con su función.

“Cuando nos ven limpiando nos piden que nos llevemos algunos artículos y nos programamos con los vecinos y vemos en qué manera apoyarlos con gestión de residuos y dependiendo de la participación ciudadana vemos si acudimos uno o dos días para llevarnos todo lo que la gente ya no necesita; lo recolectado varía, pero en volumen sacamos entre una o hasta tres camionetas de tres y media toneladas, sin embargo el peso sí varía, porque hay muebles pesados o brumosos”, dijo.

Finalmente el funcionario destacó que la disposición que se les da a estos residuos es el de separarse y se les da el destino a las recicladoras que les hace entrega del certificado de destino amigable de medio ambiente, ya que esto es una obligación que tiene el municipio para con ellos.