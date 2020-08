Invierte IMSS en equipamiento médico e insumos para Covid- 19 en Guanajuato

LEÓN, Gto.- Invierte 46 millones en equipamiento médico e insumos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Guanajuato para la atención del derechohabiente en la presente emergencia sanitaria por COVID-19.









La protección de las y los trabajadores del Seguro Social en Guanajuato, así como de la población derechohabiente y usuaria de los servicios que presta el Instituto han sido primordiales para enfrentar la emergencia sanitaria que afecta al estado, al país y al mundo entero. Por ello, en los últimos meses hemos redoblado esfuerzos para adquirir equipamiento médico e insumos exclusivamente para atender la situación.

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Guanajuato.





El Instituto ha sido reforzado en la entidad con: ventiladores volumétricos, ultrasonidos, rayos X portátiles digitales, monitores de signos vitales, oxímetros de pulso y carros rojos; lo que representa una inversión de 46 millones 474 mil 124 pesos para beneficio de la población derechohabiente.









Los equipos fueron distribuidos en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya; el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León y en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 21 de León y No. 54 de Silao.

Además el IMSS en Guanajuato ha dotado de insumos a las y los trabajadores distribuyendo gel antibacterial, batas, cubrebocas, guantes, gafas, respiradores, caretas y gorros, insumos para el lavado de manos con una inversión de 162 millones 561 mil pesos.