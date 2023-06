Inversión en movilidad sustentable en Guanajuato, el reto [Entrevista]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- En entrevista con El Sol del Bajío, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos en el Estado, Rodolfo Amate, consideró que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, es una carta de buenas intenciones que se promulgó en el año 2017, y a seis años todavía no se ven reflejados de forma tangible sus efectos, “le llevó al gobierno del estado cinco años para crear un programa estatal de movilidad y ahora necesitan inyectarle recursos”, señaló.

“Para que una política pública pueda funcionar, sí debe primero tener la parte legislativa, pero también debe de tener instrumentos en planes, programas, proyectos y también debe tener un presupuesto asignado. Hasta que se creó el programa estatal se obligó a los municipios a contar con un programa municipal de movilidad y reglas de operación para poder acceder a un presupuesto asignado para estos fines, pero también es necesaria la homologación de la Ley de Ordenamiento Territorial, a fin de que la infraestructura nueva que se está creando respete los lineamientos de sustentabilidad que marca la ley”.

Enfatizó que el 70 por ciento del recurso que se invierte en infraestructura de movilidad en el estado, va enfocado en proyectos para el automóvil y solo el 30 por ciento restante va para los demás sectores, pese a que en la pirámide de movilidad se debiera de privilegiar, en la mayoría de los casos, al peatón y no se hace.





Destacó que los beneficios que traerá la armonización con la ley general de movilidad que recién promulgó el gobierno federal, es la homologación de los límites de velocidad, los cuales están enfocados a la movilidad sustentable y a la pacificación de las calles en materia de seguridad vial, con esto, en todo el país se deberá cumplir con los mismos límites.

En otro tema, habló sobre el reparto modal en Celaya, que se refiere a las diversas maneras en que nos movemos los ciudadanos diariamente; según informó, se realizan 1.12 millones de desplazamientos, el 31 por ciento en auto particular, un 30 por ciento caminando, un 21 por ciento en transporte público y un 9 por ciento en bicicleta.

“La mayoría del 9 por ciento que circula en bicicleta son varones mayores de 40 años de edad, lo que indica que ni los jóvenes ni las mujeres tiene una alta prevalencia, solo 1 de cada 10 ciclistas son mujeres, pues refieren que se sienten inseguras por la violencia verbal de las que son objeto”.

Pese a que la cifra de incidencia de accidentes con ciclistas es baja, lo cierto es que el riesgo que enfrentan es mayor que el de cualquier otra forma de movilidad, por lo vulnerable del propio vehículo. El arquitecto dijo que no siempre los ciclistas incumplen la norma por maldad, sino porque la infraestructura no es adecuada para que transiten, ya que las reglas del juego no son equitativas.

Avenidas como el bulevar Adolfo López Mateos, representa uno de los casos más peligrosos para ellos, ya que es todo un reto circular por esta avenida principal, la cual no considera a los ciclistas, por lo que es desproporcionada la distribución para la movilidad de todos, favoreciendo mayoritariamente a los vehículos.





“La configuración del estacionamiento de los automóviles tendría que variar para favorecer la construcción de una ciclo vía en el bulevar y esto favorecería también al peatón y, por ende, a los negocios instalados a lo largo de esta avenida; sin embargo, falta voluntad de las autoridades”, dijo.

Señaló el caso de la avenida Francisco Juárez, en donde fue necesario colocar delimitadores y boyas porque no existe un respeto hacia los señalamientos viales, propuso que sería muy útil hacer un análisis por parte de la autoridad para que pueda transformarse en una vía bidireccional para los ciclistas, ya que la única opción que les queda en sentido norte es la calle de Abasolo, la cual no tiene condiciones para circular con seguridad para ellos.

Finalmente, consideró que no es lo más recomendable la creación de ciclo vías en camellones centrales de las avenidas, sin embargo, se ha optado por esta alternativa para no modificar la infraestructura del arroyo vehicular, pero esta no es la más segura para quienes circulan en bicicleta, “no es lo más adecuado, como paseo recreativo funciona muy bien, pero en otros casos, dificulta la accesibilidad”.