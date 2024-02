¿Intentaron extorsionarte?: Aquí te decimos qué hacer

Las acciones preventivas contra la extorsión telefónica son fundamentales para inhibir este índice delictivo en nuestro municipio, por ello; el Gobierno Municipal, emite las siguientes recomendaciones para que la población se mantenga segura, informada y evite ser víctima de este delito.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante 2023, se abrieron 65 carpetas de investigación por extorsiones telefónicas ante el Ministerio Público, lo que representa un incremento del 5% en la comisión de este delito en relación con 2022.

Dentro de las recomendaciones que brinda el gobierno municipal, destacan las siguientes; evita contestar números desconocidos: Si recibes una llamada de un número sin registro, mantén la calma y no proporciones información personal o financiera, no des información personal o financiera por teléfono: Los estafadores pueden intentar obtener tu información personal o financiera para cometer fraudes. Nunca brindes datos como números de tarjetas de crédito, contraseñas, números de seguridad social, etc.

Local Gobierno municipal exhorta a la población a no caer en fraudes digitales

No cedas a la presión: Los estafadores a menudo intentan crear situaciones de urgencia o miedo para que tomes decisiones rápidas y sin pensar. Tómate tu tiempo para evaluar la situación y consulta con alguien de confianza si es necesario, reporta las llamadas sospechosas: Si recibes una llamada que crees que es una extorsión telefónica, repórtala al sistema de emergencias del 911.

Bloquea los números desconocidos: Utiliza funciones de bloqueo de llamadas en tu teléfono para evitar recibir llamadas de números desconocidos o sospechosos, comparte esta información con familiares y amigos: Comparte esta información con tus seres queridos para ayudar a prevenir que ellos también sean víctimas de extorsiones telefónicas.

Además, se exhortó a la ciudadanía a hacer un uso adecuado de la línea de emergencias del 911 ante cualquier eventualidad, para que las autoridades puedan actuar con inmediatez y ayudar a quien en verdad lo necesita.

Los estafadores están constantemente ideando nuevas formas de engañar a las personas, así que mantente alerta y siempre verifica la autenticidad de las llamadas antes de proporcionar cualquier información personal o financiera.