Gobierno municipal exhorta a la población a no caer en fraudes digitales

Salamanca, Gto.- Luego de detectar en plataformas digitales algunas páginas dedicadas a fraudes, mediante esquemas de préstamos otorgados por medio de redes sociales, el Gobierno Municipal a través de la dirección de Seguridad Pública, invitó a la ciudadanía a no caer en este tipo de estafa, que busca acceder a información personal de los usuarios con la finalidad de robar información para cometer timos financieros.

En las últimas semanas se han detectado páginas fraudulentas

Autoridades alertaron a la población sobre posibles fraudes al solicitar préstamos a través de diversas plataformas digitales, luego de que en los últimos días iniciara a circular información sobre estos préstamos de manera accesible.

El Gobierno Municipal indicó que los préstamos generados fácilmente por internet son un fraude, en donde tras solicitarlo, al solicitarlo ponen en riesgo tu seguridad, tras ser páginas identificadas como fraudulentas.

Se emiten recomendaciones a la ciudadanía para no caer en fraudes de prestamos

Ante estos hechos se invita a la población a ingresar a la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financiero (CONDUSEF), en donde se brinda la información sobre el modo en el cual operan estas páginas fraudulentas a través de las diversas plataformas sociales.

El gancho para que la gente solicite estos préstamos es el poder acceder de manera rápida a una cierta cantidad de dinero con mínimos requisitos o bien el ingresar a un link en el cual se puede filtrar la información de la persona afectada.

En algunos de los casos, los delincuentes recurren a la intimidación y amenazas con cobros de interés excesivos, para que los deudores continúen pagando. Para ello, se dan a conocer a la población salmantina las siguientes recomendaciones, tal como no acceder a dar dinero por anticipado cuando solicites algún crédito o préstamo, pues se trata de un fraude; no proporciones información personal, no compartir los datos de las cuentas bancarias, al igual si la persona necesita un crédito, acudir directamente a una sucursal para poder poder realizar este trámite de una manera segura y por último estar seguros de que la institución financiera esté registrada en el SIPRES de la CONDUSEF, donde se podrá verificar el domicilio de la página de internet y teléfonos.

Por último, se comentó que en caso de ser víctima de este delito, acudan al ministerio público para dar el seguimiento correspondiente a este fraude.