Integración de gabinete es para encontrar equilibrio: Alma Alcaraz

Tras las declaraciones de molestia de representantes de Morena ante la elección y conformación del gabinete de la precandidata a la gubernatura; Alma Alcaraz respondió que el grupo de los Prieto no son los únicos representantes de la cuarta transformación en Guanajuato, sin embargo, dijo es importante la unidad en el proyecto que encabeza en el estado de cara a los comicios de 2024, a pesar que durante el arranque de su campaña y la entrega de su registro se hizo ver el mensaje “ya basta de chapulines”.

Te recomendamos: Inconformidad por integración de Beatriz Hernández a campaña de Alma Alcaraz

“La idea es seguir teniendo reuniones consecutivas con todos y cada uno de los compañeros y compañeros, no solamente con los Prieto, no creo no creo que, el partido está compuesto por una gran diversidad de personas que van pensando de manera diferente y que se van reuniendo y estaremos platicando con todos ellos, de hecho hemos estado haciendo la tarea que nos corresponde en este sentido (…) la unidad más importante que tenemos como prioridad es con el pueblo de Guanajuato, es lo que nos va permitir darle a Guanajuato un destino diferente, que exista estrategia de seguridad pública, coordinación de seguridad pública con el Gobierno Federal”, asentó.

En este contexto, durante su arranque de campaña se mostró un mensaje al parecer de uno de los grupos de Morena que no concordaron en que ella represente los esfuerzos de la cuarta transformación en la entidad, en el cual se leyó; “¡Ya basta de chapulines! Guanajuato tiene gente valiosa. Pedimos respeto a la voluntad del pueblo no al dedazo en cada municipio. (…)Tenemos 30 años de apechugar Celaya tenemos derecho a elegir libre”.

Local Beatriz Hernández será coordinadora de vocerías y atención a medios de Alma Alcaraz

Lo que se suma a la declaración de la presidenta del DIF Municipal y esposa de César Prieto, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, respecto a que la integración de Beatriz Hernández Cruz, es porque busca seguir haciendo daño al erario público, a pesar de ello afirmó respetar la decisión de la precandidata a gobernadora, pues tiene el derecho de consolidar su equipo como lo desee. “Ella sigue buscando robar, yo creo (…)”, opinó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de ello, Alma Alcaraz defendió el perfil en cuestión al argumentar que lo que se busca es encontrar un equilibrio en Morena; “nosotros estamos tratando de generar la unidad de los diferentes grupos que se van formando de manera natural y decidimos poderla sumar como vocera con las organizaciones sociales, la idea es poder generar estas coincidencias y encontrar los puntos de acuerdo, de equilibrio y poder sumar, también dijimos que había una silla también para la Senadora, para el licenciado Prieto con quién estaremos platicando en las próximas semanas”, concluyó.