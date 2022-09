Inspira astro físico a estudiantes salmantinos

Salamanca, Gto.- En busca de despertar el gusto y la pasión por la ciencia, el astrofísico José Alejandro Preciado López quien colaboró conjuntamente con la comunidad científica internacional en el proyecto Event Horizon Telescope, que permitió obtener la imagen del agujero negro Sagittarius A* (Sgr A*) en la Vía Láctea, visitó su alma mater, la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, de la Universidad de Guanajuato; donde habló de su experiencia y compartió momentos de su carrera profesional.

Para él, regresar a su alma mater, le trae recuerdos, momentos donde comenzaba a construir el camino a sus sueños, en esta ocasión, en esta visita, ese era el mensaje para los jóvenes, los sueños pueden cumplirse.

"Tengo la fortuna de ser invitado a mi alma mater, aquí fue donde yo inicié mis estudios y nació mi pasión por la física con el ingeniero Bernardo Agustín Pérez Núñez en ese entonces secretario académico, estoy feliz de estar aquí de vuelta, estoy invitado también para ser parte de la feria Hannover Messe donde tengo cinco intervenciones, también voy a estar en el evento de Capital Starup posiblemente dando unas charlas de astronomía con la Universidad de Guanajuato en próximos días", expresó el científico.

En este contexto enfatizó que lo importante es que todo empezó como un sueño, con mucho apoyo cuando era un estudiante de preparatoria, sobre todo el familiar que lo llevó a tener un camino exitoso, a partir de sus estudios y de profesores que se interesaron de ir más allá de la labor docente.

En esta interacción con los jóvenes salmantinos les expresó que toda meta es posible; "a final del día inicié aquí en la preparatoria y hablar un poco de qué se requirió para lograr este evento que fue observar un agujero negro por primera vez en la historia, pero también hablar de cómo esos conocimientos que adquirí también tienen aplicaciones en otro sector".

Jorge actualmente se dedica más al sector privado, sin embargo, eso no le impidió contribuir con la parte de modelado, desarrollo de software, modelos predictivos y otros proyectos relacionados con la primera imagen del agujero negro; "actualmente trabajado en un híbrido que me permite seguir trabajando en la comunidad académica, pero también en el sector privado, trabajo en la industria privada soy gerente de ingeniería artificial e ingeniería de datos en una empresa internacional Alemana con presencia en 17 países, pero también soy catedrático de la Universidad de York en Toronto, sigo tratando de impulsar gente joven a que encuentren opciones en la investigación o en la industria", comentó.

En cuanto a despertar el interés y la pasión por la ciencia en los jóvenes mexicanos, consideró que debe hacerse a través del ejemplo; "yo creo que es lo mejor que puede uno hacer no puede uno predicar si no es consistente con lo que uno dice, entonces esforzarse mucho, hay una combinación de valores, yo no puedo atribuir mi éxito exclusivamente a solo esfuerzo, sino también a los apoyos de varias de varias instituciones, entonces creo que es clave esa parte de continuar esforzándose y continuar teniendo el apoyo que uno necesite".

Al cuestionarlo sobre la fuga de cerebros y recortes a los presupuestos dirigidos al campo de la investigación, el astrofísico salmantino comentó que ello es una situación difícil ya el desarrollo de la ciencia que no depende del sector privado, depende de los recursos públicos, mismos que reconoció deben ser priorizados a las necesidades de un país y su gente.

"Al final del día mucha de la ciencia que no sea del sector privado depende de recursos públicos y siempre se tiene que entender que esos recursos se tienen que usar de buena manera, y las prioridades cambian, hace dos años no podíamos salir de nuestras casas, la prioridad fue en invertir en otras cosas, en general creo que impulsar a la ciencia es clave los países que tienen un éxito y van adelante en varios sectores pues son los que invierten más en la parte educativa y la parte de ciencia, yo confío que aquí se pueda seguir haciendo".

Respecto a la oferta académica reconoció que en México y en específico en Salamanca se ha avanzado en cuanto a la gama de especialidades a diferencia de sus años de estudiante en esta ciudad.

"Actualmente hay muchas carreras que están surgiendo, la inteligencia artificial al menos en Canadá es más marcado a que las universidades usan programas que permiten enfocarse a la automatización, en todos estos temas que se están volviendo claves para el éxito de la industria y de la vida cotidiana", concluyó.

Su trabajo

Jorge Alejandro Preciado López, es un joven de Salamanca, realizó sus estudios de Licenciatura en FIMEE, hoy DICIS, enamorado de la física egresó como Ingeniero Eléctrico para realizar un posgrado en el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, hoy es conocido como el astrofísico que forma parte de la hazaña de la captura fotográfica real de un agujero negro Sgr A.

Fue parte del equipo de Event Horizon Telescope, quien junto a más de 300 investigadores de 80 institutos de todo el mundo se unieron durante cinco años usando supercomputadoras para combinar y analizar sus datos, fue así que este 12 de mayo lograron captar y compartir con la humanidad la imagen del agujero negro que habita el centro de la Vía Láctea.

Esta es la segunda ocasión en que el astrofísico salmantino, colaboró en el estudio y descubrimiento del cosmos, pues en 2019, junto a un equipo de más 200 investigadores, logró la primera captura fotográfica real de un agujero negro que se ubica en una galaxia llamada M87, en esta ocasión, para lograr la histórica imagen, el equipo de EHT creó un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, combinando las capacidades de ocho grandes telescopios repartidos por toda la superficie planetaria.

La imagen fue presentada en conferencias de prensa simultáneas, en colaboración con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el Observatorio Europeo Austral, el Joint Observatorio ALMA, y otras agencias e instituciones financiadoras.