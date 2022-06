Regresa a la UG el astrofísico Jorge Alejandro Preciado López

Salamanca, Gto.- El astrofísico Jorge Alejandro Preciado López, quien colaboró conjuntamente con la comunidad científica internacional en el proyecto Event Horizon Telescope y que permitió obtener la imagen del agujero negro Sagittarius A* (Sgr A*) en la Vía Láctea, visitó su alma mater, la División de Ingenierías del Campus Irapuato – Salamanca, en donde habló de su experiencia en ese gran proyecto y motivó a la comunidad universitaria a trabajar por sus sueños.

A invitación del capítulo estudiantil IEEE-UG Photonics y del cuerpo académico de Telecomunicaciones y Fotónica, el egresado del programa de Ingeniería Eléctrica visitó la sede Palo Blanco, en donde habló del camino hacia la primera imagen de un agujero negro, pero también de sus experiencias estudiantiles que le fueron dotando de herramientas para su desarrollo profesional.

Expuso el trabajo, los desafíos y la colaboración de varios países con una red de telescopios distribuidos en los continentes, para lograr esta imagen del agujero negro en la galaxia. México participó con un telescopio ubicado en Puebla, que se encuentra en la cima del Pico de Orizaba.

En dicha colaboración en la que participaron investigadoras e investigadores de todo el mundo, usando telescopios y supercomputadoras para combinar y analizar 5 petabytes de datos recabados durante años, su contribución fue como científico de datos, con modelos y simulaciones que describan de mejor manera los datos observados.

Los agujeros negros son un objeto fascinante y misterioso, que pueden hacer muchas cosas en nuestro universo, se pudieron descubrir teóricamente gracias a Albert Einstein. Estos objetos que ahora se pueden observar a raíz de esta imagen vienen en tres gamas: los pequeños agujeros negros estelares, los agujeros intermedios y los supermasivos que equivalen a millones de veces la masa del sol.

Mostró la imagen de la primera indicación de que se tenía un agujero negro en nuestra galaxia con grupo de estrellas rotando, luego mostró unas imágenes de la constelación de Sagitario, de los telescopios en diferentes países y de la imagen final obtenida con datos capturados en abril del año 2017.

Orgulloso de sus raíces “fimeñas”, Jorge Alejandro Preciado López recomendó a las y los estudiantes a hacer esfuerzos graduales para acercarse a lo que están persiguiendo, al tiempo de recordar su etapa en la inolvidable FIMEE, antecedente histórico de la División de Ingenierías.

Afirmó que, lo que aprendió en ingenierías es clave para el trabajo que hace hoy en el campo de la inteligencia artificial y a resolver problemas del día a día.

Recomendó a las y los jóvenes a acercarse a lo que buscan, hacer el esfuerzo y tener iniciativa, si desean crecer en la investigación.

El salmantino se formó totalmente en la UG desde la preparatoria (ahora ENMS), su licenciatura en la FIMEE y la maestría y el doctorado en el Instituto de Física en León. Posteriormente hizo una estancia de investigación en Canadá y actualmente radica en Toronto.

Desde joven se interesó por el área de la Física. Cuando fue estudiante ganó la olimpiada estatal y nacional de física, y obtuvo una medalla de bronce a nivel internacional.

Como estudiante realizó una estancia en la Universidad de Valencia, España y otra estancia en Texas A&M University, además de pertenecer a grupos estudiantiles que le permitieron desarrollarse integralmente.

Durante su recorrido por la DICIS señaló: “Me trae muchas emociones y recuerdos, ingresé cuando era la FIMEE (siglas de la ex Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica) y luego tuve la oportunidad de tomar cursos y de defender mi tesis aquí” (en las instalaciones de la Sede Palo Blanco).

“Venir aquí y ver la escuela diferente me genera impacto, porque entonces esta sede era una visión de muchas personas que creían en este proyecto. Me trae muchos recuerdos de esa etapa… encontrar a mis profesores, personas que cambiaron mi vida en muchos sentidos, personas que creyeron en mí y me ayudaron a encontrar las áreas que me interesaban, a desarrollar otras habilidades y a ganar concursos”, dijo agradecido.