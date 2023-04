Inspecciona Protección Civil estructuras de anuncios espectaculares

Con la finalidad de emitir un dictamen sobre el estado de su estructura y posible riesgo para la población, la dirección de Protección Civil en coordinación con Ordenamiento Territorial verifica de manera continúa el estado en que se encuentran los anuncios espectaculares instalados en Salamanca.

"Vamos de la mano con Ordenamiento Territorial, hay veces que nos llega alguna queja directa de algún letrero o algo, y nosotros en los recorridos si vemos algo que este medio inseguro pues claro directamente vamos con Ordenamiento para que se le dé un seguimiento con el responsable del letrero (pero) algo así de atención urgente no, hay que ya traemos desde el año pasado que están siendo monitoreados y ya los trae Ordenamiento, traíamos dos", informó Dinorath Lastiri Gómez directora de Protección Civil.

En cuanto a si se han registrado afectaciones por las recientes ráfagas de viento que se han registrado en la ciudad, la funcionaria dijo que hasta el momento esto no ha afectado estas estructuras, sin embargo, continuarán al pendiente a efecto de prevenir riesgos y posibles afectaciones a la ciudadanía; "no tenemos un caso que sea así, pero siempre estamos al tanto en las supervisiones en la ciudad", agregó.

Ante ello, los brigadistas de Protección Civil revisarán que propietarios de anuncios espectaculares cuenten con su dictamen estructural, a fin de que éstos no representen un peligro para la sociedad, de los cuales hasta el momento no hay casos de que hayan sido retirados por no cumplir con las especificaciones establecidas

En este sentido, la titular de Protección Civil señaló que en general la mayoría de los propietarios ha cumplido con su dictamen estructural y hay algunos que ya se retiraron porque no eran seguros, así mismo dijo que una vez que se entrega el dictamen estructural al dueño o concesionario de este tipo de anuncios y espacios, él es responsable de dar mantenimiento a dicha estructura, así como pagar daños o afectaciones en caso de un accidente.