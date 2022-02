Iniciativa del perrito comunitario; evitaría ataques de manadas indómitas

Rescatistas de animales, propondrán a las autoridades municipales la modificación al reglamento municipal para que se incorpore y se reglamente al perrito comunitario, lo que daría solución a los perros indómitos que son agresivos y que han atacado a ciudadanos.

Buscan evitar matanzas

Local Tras ataque canino, se tiene fecha para reunión entre ambientalistas y autoridades municipales

Al respecto, la representante de Salmantinos Unidos por el Rescate y Bienestar Animal (SURBA), Argelia Ramírez Villafaña dio a conocer que con la iniciativa del perrito comunitario, se va tener una solución para los perros indómitos que hay en el municipio. De esta manera el Centro Control Canino podrá hacer su trabajo identificando a los perritos que son agresivos y que han atacado a las personas, pues la prioridad es la integridad de las personas.

“Un perrito comunitario es aquel que nosotros como rescatistas esterilizamos, desparasitamos y les damos de comer y no nada más los rescatistas sino los mismos ciudadanos que alimenten al perrito que vive en la cuadra y que es conocido por los vecinos y admitido como un ser vivo que pertenece al entorno(…) ante esto nosotros tenemos la obligación de mantener el Centro de Control Canino con un registro de cuáles son los perritos para que no se los lleven y los perritos que están en mal estado enfermos o agresivos estamos conscientes de que no podemos hacerlo todo nosotros, necesitamos trabajar rescatistas y municipio para evitar la matanza que hubo en la administración pasada” explicó Argelia Ramírez Villafaña.

La representante de SURBA señaló que actualmente el Centro de Control Canino no cuenta con reglamento propio; y se encuentra funcionando de acuerdo a los reportes de la ciudadanía y al reglamento estatal, el cual establece que todos los perros que deambulan en vía pública son perros callejeros y deberán ser retirados y únicamente son 72 horas para reclamarlos de lo contrario habrá sacrificios.

Explicó que por ahora el Centro de control Canino únicamente atienden reportes ciudadanos y descartó que se esté haciendo cacería de perritos, “los perros que son llevados al centro de control tienen un registro de reporte y aparte deben tener evidencia de qué el perrito fue agresivo y el motivo por el que atacó” dijo.

Con la iniciativa del perrito comunitario, los animalistas buscan evitar el acaparamiento de perritos callejeros, además de que se respeten a los seres sintientes que en la misma ley estatal están reconocidos.