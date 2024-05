¿Quieres ubicar tu casilla en Salamanca?

Para conocer la ubicación de tu casilla, ingresa directamente al buscador en internet, y escribe ubicatucasilla.ine.mx; de manera inmediata se abrirá una página que te solicitará algunos datos, debes contar con tu credencial del INE a la mano para saber el número de sección registrarlo y conocer el domicilio exacto en donde se instalará la casilla a la que debes acudir para ejercer tu derecho al voto.

El 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que se tienen un total de 577 mesas directivas de casilla aprobadas para el distrito; en Salamanca, se instalarán 384 casillas; Santa Cruz de Juventino Rosas con 108 casillas; y en Villagrán 85 casillas. El padrón electoral actual del octavo distrito comprende a un total de 340 mil 49 ciudadanos inscritos en los municipios ya mencionados, tan solo Salamanca encabeza el padrón electoral con 224 mil 967 inscritos.

El próximo, México se prepara para las elecciones más grandes en la historia del país; la jornada electoral en Guanajuato incluirá elecciones federales y locales simultáneas, a la



La estadística

El pasado proceso electoral registró 43.72% de participación respecto a la lista nominal, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, es decir que poco más del 57% no se acercó a las casillas. En 2021 Salamanca contó con 219 mil 577 personas que tenían su derecho a votar, haciendo una sumatoria de los votos que obtuvo cada partido solo 93 mil 766 ejercieron su derecho, es decir que 125 mil 811 no lo hicieron, además de mil 872 votos nulos y 83 candidaturas no registradas.





La jornada

Adrián Arredondo Cabrera, vocal ejecutivo del 08 Distrito Electoral del INE, informó que la votación comenzará en punto de las 8:00 horas de acuerdo a lo establecido en la Ley y en punto de las 18 horas serán cerradas las casillas, en torno a ello dijo que se contará con las condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan acudir a votar, donde se elegirán seis cargos; Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones federales, Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones locales.