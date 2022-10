Iniciarán proceso de reversión de donación de predios municipales

Tras la revisión a la reserva territorial e inmuebles donados por el municipio, se detectaron alrededor de 20 predios que no fueron usados para el fin establecido en el convenio de sucesión, por lo que será inicio al proceso de reversión correspondiente, así lo informó Guillermo García Flores Secretario del Ayuntamiento.

“Aquí en el tema de la reserva territorial hay que decirlo que cuando tomamos la administración municipal hace un año, teníamos una idea de que íbamos a encontrar un padrón de los bienes que se tienen de parte del municipio, pero desgraciadamente nos dimos cuenta que ha sido una parte muy olvidada de las administraciones, esta parte que estamos detectando tiene más de 20 años, en que se abandonó totalmente el trámite que se debe de realizar”, manifestó el funcionario.

En este sentido explicó se han encontrado con predios que pertenecen al municipio, sin embargo, en las actas del Ayuntamiento se precisó que se han ido desmembrando, permutando y donando, sin tener una certeza jurídica sobre todos los bienes, por lo que se esta trabajando en las reversiones.

“Hay inmuebles que fueron donados y que no fueron utilizados o que fueron utilizados para otro fin distinto para el que el Ayuntamiento en ese momento lo autorizó, vamos a empezar hacer estos procedimientos la Ley Orgánica lo marca cómo deben de ser, pero si vamos a recuperar la reserva territorial, porque al final no es tierra de un particular, ni siquiera del municipio, es de los salmantinos”, detalló.

En esta situación, el Secretario del Ayuntamiento señaló que se han detectado entre 15 y 20 predios que fueron donados, pero siguen apareciendo a nombre del municipio en los registros catastrales; “a otros se les ha dado un fin distinto e inclusive han hecho negocio, ha habido gente que se ha aprovechado de esta parte, un ejemplo de ello es un terreno que se donó a Metal Mecánica donde literal obligaron a CMAPAS a donar una parte del terreno y luego misteriosamente por una demanda laboral de un trabajador se quedaron con este predio, eso literal en el Código Penal es un delito, ahí hubo un abuso”, contextualizó.

Ante ello, García Flores afirmó que se recuperarán estos inmuebles a los que se les dará el destino para cuidarlos y al final conformar un padrón que será entregado en su momento para que la autoridad tenga lla seguridad y certeza de qué es lo que tiene el municipio.

Parte de este proceso tiene como objeto contar con bienes inmuebles que permitan a las autoridades generar oportunidades para atraer inversiones y desarrollo social a Salamanca con apoyo del IMPLAN como una herramienta para mejorar la planeación y crecimiento de la ciudad, “nos va ayudar a mejorar la calidad y atraer inversiones, y esto le va a dar una seguridad y certeza para todos los salmantinos (…) se está haciendo un excelente trabajo y vamos a empezar a ver los resultados”, concluyó.