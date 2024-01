Incrementan carpetas de investigación por extorsión en Guanajuato hasta un 57%: OCL

León, Gto.- De acuerdo al reporte de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano de León (OCL), durante el último año el delito y la denuncia por extorsión en el estado de Guanajuato incrementó un 57%, con un total de 736 carpetas de investigación durante el 2023.

En lo que respecta de enero a noviembre del 2022, el mismo análisis arrojó que en ese periodo se abrieron 463 carpetas de investigación por el mismo delito en los diferentes municipios del estado de Guanajuato. En León, este delito incrementó un 158%, pues en el 2022 sólo se abrieron cinco carpetas de investigación y en el año que se acaba de terminar fueron 13.

Mayra Legaspi Tristán, presidenta del organismo, dijo que en Guanajuato de acuerdo a cifras del INEGI casi la totalidad de los delitos no se denuncian por lo que hay una fuerte cifra negra que las autoridades desconocen y no están en las cifras oficiales.

“Es importante decirles que hay un cúmulo de delitos que no conocemos, que son una cifra negra y que no constan en ninguna cifra oficial y que por lo tanto no sabemos en total cuáles son todos los delitos que están sucediendo y por eso siempre vamos a incentivar el tema de la denuncia porque al menos tomarnos el tiempo de ir a hacer una denuncia representa la consideración de que estamos padeciendo cuál es el panorama general que está presente en nuestros entornos”, dijo.

Este reporte estudia los delitos del estado de Guanajuato y de la zona metropolitana donde se encuentran integrados los municipios de León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.

Presenta seis indicadores los cuales son las carpetas de investigación, la tasa por cada 100 mil habitantes conforme a Conapo, el comportamiento de acuerdo a la variación conceptual, la tasa por participación de cada municipio y la posición en el ranking estatal que muestra a los 46 municipios.

“Bajo estos elementos siempre presentamos en el cierre balances generales que llamamos a cuál es el comportamiento de los delitos y en este sentido, en el estado de Guanajuato podemos identificar que al menos existen cinco delitos a la alza, nueve delitos a la baja y un delito que no tiene registros, de los delitos que vemos a la alza es extorsión con un 57.74%”, agregó.

En esta ocasión el OCL reportó un incremento en 6 delitos donde además de la extorsión cupieron los homicidios dolosos.