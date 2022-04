Incrementa migración de guanajuatenses a la unión americana

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).– El Secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández reveló que, con la reactivación económica, luego de dos años de pandemia por Covid-19, se ha reflejado un incremento de guanajuatenses que emigran hacia la Unión Americana.

El funcionario estatal mencionó que producto del incremento de la migración permitirá un incremento en la llegada de remesas, estadísticas “donde muy seguramente estaremos rompiendo récord”.





Oferta laboral en Estados Unidos incrementa.





En ese sentido precisó que para este 2022 serán mayores a los del 2021, al tomar en cuenta que para este año la reactivación económica es mayor, lo que permite que los connacionales envíen más recursos a sus familias.

Recordó que el año pasado a Guanajuato llegaron 4.5 mil millones de dólares, es decir un millón de dólares de manera diaria lo que los paisanos envía de dinero a sus familias al estado de Guanajuato.

“El año pasado recibimos alrededor de 4.5 mil millones de dólares, en la nación mexicana cerca de 55 mil millones de dólares, en Guanajuato, estamos hablando de más de un millón de dólares diarios al estado”, preció.

Juan Hernández sostuvo que hace algunos años retornaban más connacionales de los que viajaban a los Estados Unidos, situación que a la fecha no lo es así, y dejó de tenerse “Migración 0”, dado que en los últimos meses se ha registrado un incremento en el número de mexicanos que viajan al vecino país del norte.





No se tiene registro de Migración 0.





“Teníamos antes lo que los expertos llamaban migración cero, lo cual significaba, que no era cero, sino que estaban ya regresando más mexicanos de los que se iban, hoy nos dicen los expertos que se están yendo más, en Estados Unidos se habla de que la ciudadanía americana, un porcentaje ya no desea regresar a esos empleos que tenía, ya no quieren regresar a las oficinas, entonces nuestros mexicanos, centroamericanos y de otros países están llenando esos espacios”, concluyó.