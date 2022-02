Inconforma a productores de nopal desigualdad en determinación de autorizar eventos

Productores, procesadores y de nopal, señalaron como una falta de compromiso y responsabilidad con la salud pública, el que las autoridades municipales autoricen la instalación de ferias itinerantes o programen otro tipo de eventos por encima de aquellos representativos para Salamanca y la región, como la decimo séptima edición la Expo Nopal, misma que en 2020 dejó una derrama económica aproximada a los millones de pesos o las propias Fiestas de Primavera que han sido canceladas en 2020 y 2021.

En su edición 17 se prevé la participación de más de 100 expositores, productores, artesanos y procesadores de alimentos.

En este sentido, los entrevistados calificaron de desleal la asignación de permisos, así como la programación de eventos multitudinarios de parte de la autoridad local, como un aparente parque de diversiones móvil que se instalará en la ciudad en un periodo de un mes aproximadamente, así como la promoción de algunas otras actividades recreativas e incluso funcionamiento de unidades comerciales sin restricción o control de aforo.

“Se nos dijo que se iba a posponer nuestro evento por el repunte de contagios, pero hicieron un evento de danzón en la plazoleta y ahora viene una feria que no solo va estar un fin de semana es casi un mes, va ser 18 de febrero al 16 de marzo; a nosotros nos están haciendo a un lado y no es justo que se dé preferencia a gente que viene de fuera, a los propios salmantinos”, argumentó Juan Hernández Ramírez productor.

Dentro de este contexto, los productores y procesadores de la comunidad de Valtierrilla consideran solicitar el apoyo al Gobierno del Estado en caso de no tener una repuesta al respecto; “si no nos resuelven aquí nosotros vamos ir con el gobernador, no es posible que en león hubo feria, ya viene la de Irapuato, y en Salamanca nada, no hay ninguna estrategia ni intención de alguna para la reactivación económica, quieren que uno se espere hasta mayo a ver si bajan los contagios mientras siguen haciendo sus eventos”, consideró Rafael Gasca.

Los números de la Expo

Para su edición 17 se prevé la participación de más de 100 expositores, productores, artesanos y procesadores de alimentos que estiman superar la asistencia de 30 mil personas en 2020; en el parador ubicado a un costado de la carretera Salamanca-Celaya, en el kilómetro 93+138.

A través de este evento se ha detonado el avance en técnicas de cultivo, tratamiento, manejo y elaboración de productos elaborados a base de este cacto; actualmente la comunidad de Valtierrilla es una industria en crecimiento donde se puede degustar de las tradicionales pencas rellenas y al mismo tiempo saborear nieve, jugo, licor, mermelada, botanas y golosinas a base de nopal.

Los contagios

De acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Salud hasta este 16 de febrero Salamanca cuenta con un acumulado de 12,476 casos confirmados, a casi dos años de esta contingencia sanitaria que ha causado la muerte de 782 salmantinos en este mismo periodo.

El semáforo estatal

Desde el pasado lunes 24 de enero retrocedió de verde a amarillo, por lo que las actividades económicas y servicios en general operan al 80% de su capacidad instalada y/o aforo.