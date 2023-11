Impulsarán proyecto para dotar de agua a León y a Corredor Industrial

Irapuato, Gto. (OEM).- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que tanto el proyecto Agua Sí para Guanajuato, con el que se busca dotar de agua al Corredor Industrial, así como el llamado “Plan C”, con el que se busca que León tenga agua suficiente, serán impulsados para que el gobierno federal los apoye, pues se tratan de proyectos vitales para la sustentabilidad hídrica.

Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en breve buscará reunirse con Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua, para poder empujar ambos proyectos, los cuales se busca que queden firmados en convenios, para pasar a la elaboración de proyectos ejecutivos y los gobiernos federal y estatal que siguen le puedan dar continuidad.

Este proyecto Agua Sí busca proporcionar agua a los municipios del Estado de Guanajuato.

Y es que a principios de octubre, las autoridades anunciaron que se estaba llevando a cabo la planeación de un nuevo proyecto para abastecer a varios municipios que conforman a Guanajuato con agua potable, con la ayuda de captación de las presas para resolver la sequía que se ha vivido en el estado.

“El Proyecto Agua Sí va avanzando muy bien, tenemos una reunión pendiente para ver el Plan C, ya hablamos con la Secretaria de Gobernación, quien me dijo que buscáramos a Germán Martínez de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al que se le presentará dicho proyecto para comenzar a trabajarlo”.

Explicó que el Plan B sigue vigente, pese a que ya tiene bastante tiempo de haberse anunciado.

“El Plan B a pesar de que tiene mucho tiempo, sigue vigente, el cual trata de extraer el agua de la presa Solís que estará abasteciendo a todo un corredor y el Plan A es el que ya se descartó debido a que tiene ya bastante tiempo”.

Mencionó que aún no era posible dar detalles sobre este proyecto del Plan C, pero adelantó que se busca dotar de agua de presas cercanas a León, para así garantizarle agua, pues es uno de los municipios más estresados hídricamente.

“Aún no se puede hablar de lo que se tratará el Plan C pero implica embalses que están cerca de León para empezar a surtir de agua a este municipio; no se harán obras simplemente se harán los convenios con las firmas requeridas para entregar el proyecto ejecutivo”.