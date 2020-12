Impulsar la integridad profesional en las universidades: El propósito

En la mayoría universidades de México no existe una cultura del honor y la integridad profesional como ocurre en algunos países del extranjero, excepto la que se impulsa en la Universidad de Guanajuato (UG) a través de la “Fraternidad de Honor y Excelencia en Ingeniería Mecánica Pi Tau Sigma”, afirmó el doctor en ciencias integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Abel Hernández Guerrero.

En el marco de la ceremonia virtual de iniciación en la fraternidad celebrada en la UG, el investigador sostuvo que “no hay esa cultura de la integridad... En los exámenes (los estudiantes) andan buscando escabullirse. No eso no (es lo correcto). Es lo contrario de lo que estamos buscando. Estamos buscando integridad”, resaltó ante la población estudiantil asistente.

En esta ceremonia son cuatro estudiantes del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UG quienes se iniciaron en la fraternidad, después de un largo periodo de observación. Los universitarios son Esteban Daniel Jaime Rosales, Adam Hernández Miranda, Denilson Nava Sosa y Miguel Alejandro León Villaseñor, al cumplir satisfactoriamente con los ideales y valores de Pi Tau Sigma.

Pi Tau Sigma, explicó el científico, es una sociedad internacional cuyos miembros son seleccionados en base a su integridad profesional, servicio, liderazgo y sólidas habilidades ingenieriles. La misión de la sociedad Pi Tau Sigma es desarrollar mejores ingenieros a través de su compromiso a la excelencia y a servir a sus semejantes.

“El orgullo de ser un Pi Tau Sigma está en sus valores: como la integridad (robustez de carácter y conducta moral), servicio (servir a la profesión de ingeniería mecánica y a la comunidad) y liderazgo (fomentándolo a través del ejemplo en una manera profesional)” , dijo.

Hay actualmente 182 capítulos en universidades de Estados Unidos, Puerto Rico, México -capítulo Pi Tau Sigma de la UG es el único capítulo en todo México-, Qatar, y los Emiratos Arabes Unidos.

Expresó que “además, se ha detectado que un grupo de estudiantes tienen el potencial para llegar hasta la iniciación, y por tanto, han sido seleccionados como candidatos para probable iniciación en el Otoño de 2021. Estos prospectos son Oscar Gallegos Ortega, Luz María Santacruz Granados, Miriam Pamela Velázquez Contreras, Sergio Antonio Martínez, Paz Evelin Jazmín y Guadalupe Sánchez Rodríguez.

“Es terrible y a mi me desespera oír esa frase que me da asco pronunciarla: ´el que no transa, no avanza. Me da asco, eso no puede ser” , finalizó al hacer el exhorto a impulsar los ideales y valores de Pi Tau Sigma en las comunidades universitarias.