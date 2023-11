Impulsan en Distrito de Riego proyecto Agua Sí para Guanajuato

Irapuato, Gto. (OEM).- El presidente del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, aseguró que el estado no debe quitar del renglón seguirle apostando a que se concrete el convenio “Agua Sí para Guanajuato”, pues de no concretarse, no sólo se desperdiciaría el recurso que ya se le ha invertido, sino que el estado se quedaría con una herramienta más para combatir la sequía.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Agustín Robles Montenegro aseguró que si bien el estado ha seguido impulsando de manera constante que se concrete este convenio entre el gobierno estatal y el gobierno federal, este sigue sin concretarse dejando a la deriva la inversión millonaria que ya se le ha dado a este proyecto.

Urge echarlo a andar.

Resaltó que lo más importante no es el recurso que se podría estar desperdiciando, sino las oportunidades de darle un respiro a las presas del estado y con el cual se podría abastecer y regular el uso del agua en los municipios.

Mencionó que, con esto, se da a entender que el gobierno federal no tiene la intención de darle seguimiento a este proyecto, por lo cual se queda en el “limbo”.

Y es que a poco menos de un año que se dio la visita a Guanajuato del titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, en el que se había acordado trabajar en la definición de instrumentos jurídicos para un convenio de colaboración entre las autoridades federales y estatales, que dieran las garantías a los trabajos que permitieran establecer las bases para evaluar diferentes proyectos a desarrollar en el mediano y largo plazo, para respaldar a la población de Guanajuato aún no se concreta nada.

También, en julio pasado el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que la actual titular de la Secretaría de Gobernación retomó el proyecto del Plan B Agua Sí para Guanajuato, el cual analizaría con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, a más de tres meses sigue sin haber una definición.

“Vienen y nos dicen que va para adelante, hace como un año vino el titular de la Conagua y nos prometió que seguía para adelante y nada, de repente se ha quedado todo calmado”, dijo.

Con base en esto, Agustín Robles agregó que el estado debe seguir pujante, pues de lo contrario pese a las acciones y proyectos que tenga para darle atención al tema del agua le podría ser insuficiente si no cuenta con el respaldo de la federación para concretar proyectos de gran alcance.

“Es muy urgente echar a andar este proyecto, porque la realidad es que cada vez tenemos menos agua y necesitamos hacerla rendir más y cómo lo vamos a hacer, pues tecnificándola y que lo que nos sobre la podamos juntar para que la aprovechemos en otras cosas independientemente de si la vamos a vender, a regalar, pero lo primordial es asegurarla”, agregó.

El proyecto de “Agua Sí para Guanajuato” consiste en un plan transversal que, entre sus puntos, propone optimizar el uso de agua en el sector agrícola, de tal manera que el Distrito de Riego 011, a través de sus 12 módulos, ceda el derecho de uso de agua al estado y que pueda ser utilizada en consumo humano; adicionalmente, se buscaría aprovechar el agua superficial de la presa Solís, en Acámbaro, y el tratamiento de las aguas residuales para poder darles más de un uso.