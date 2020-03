Implementa INE medidas para prevenir contagio de Covid-19

Frente a la situación derivada del incremento del número de casos de personas afectadas por el virus Covid-19, y en atención a los llamados de diversos organismos internacionales para priorizar las medidas enfocadas en detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus, así como en apego a las acciones de las autoridades sanitarias del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy medidas encaminadas a la protección, tanto de la ciudadanía como de los propios trabajadores del Instituto.

A partir de hoy, en los cerca de 900 Módulos de Atención Ciudadana del INE en todo el país se emprenderán acciones de limpieza y sanitización en las instalaciones físicas, y se disminuirá en 70% el aforo de las salas de espera en cada módulo para distribuir a las y los ciudadanos con un metro de separación entre sí.





A partir del lunes 23 de marzo, la atención a la ciudadanía en los módulos será sólo a través de citas previamente establecidas y, en caso de ser necesario y si así lo determinan las instancias de salud, se cerrarán temporalmente.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que la sociedad mexicana enfrenta momentos muy delicados en virtud de la determinación como pandemia del Covid-19.

“Son tiempos en que se impone una necesidad de empatía, solidaridad y mucha responsabilidad para enfrentar dicha pandemia y el INE, al deberse a la sociedad, actúa con alta responsabilidad social y seriedad institucional para tomar estas medidas con la esperanza colectiva de que muy pronto se puedan superar estos momentos”, señaló.

Respecto a las elecciones para renovar el Congreso Local en Coahuila y los municipios en Hidalgo, el Consejero Presidente explicó que se ha tenido una extraordinaria colaboración de la ciudadanía; es decir, en el 85% de las cerca de 8,000 casillas que se instalarán el próximo 7 junio en estos dos estados, “tenemos ya un número de siete o más ciudadanos para cada una de ellas que han aceptado ser funcionarios de casilla en esta primera etapa de capacitación”.

“Eso nos permite, para salvaguardar la salud, tanto de las y los ciudadanos que participarán como funcionarios de mesas de casilla en estas elecciones, como de nuestro personal, suspender dicho trabajo de campo en los próximos 30 días”, agregó.

Sobre la protección de las y los trabajadores del INE, se procurará que las actividades se realicen con el personal mínimo indispensable en oficinas y los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados que conforman este Instituto, definirán la implementación de guardias presenciales en casos que, por su naturaleza, sean de carácter urgente. En los demás casos, el trabajo podrá realizarse en casa, con apoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicación a distancia disponibles.

Se exceptuará de las guardias presenciales a todas las personas que tengan algún síntoma o enfermedad respiratoria, o que formen parte de un grupo de riesgo, tales como, mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias; así como mujeres embarazadas, o madres y padres con hijos en edad escolar de hasta nivel medio superior.





En el caso de las guardias presenciales, el personal del Instituto deberá observar las medidas preventivas sanitarias ordenadas por las autoridades del Instituto.

Asimismo, en las comisiones del Instituto se privilegiará la realización de sesiones de manera virtual y se reducirán al mínimo las sesiones del Consejo General del INE.

A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril no correrán plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos que son competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila.

Además, se suspende el concurso público de incorporación del Servicio Profesional Electoral Nacional en curso, mediante el cual se asignarán 323 plazas y que tiene prevista la evaluación de 24 mil 400 aspirantes, hasta que las condiciones de la contingencia lo permitan, así como el examen para designar las presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales de Michoacán y Nayarit.

El Secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, destacó que la base de cualquier atención a una pandemia de esta naturaleza está sobre la responsabilidad de todos y cada uno de las y los ciudadanos, lo que implica estar atentos al entorno y a las instrucciones para evitar ser agentes de propagación.





“Lo que estamos haciendo con el acuerdo es formalizar una serie de medidas que ya se han tomado en diferentes áreas. En esta institución, y dada la naturaleza de nuestro trabajo, no puede haber solamente medidas generales, ya que diferentes áreas de responsabilidad implican actividades en lo particular y medidas, por lo tanto, en lo particular, como es el caso de los módulos”, agregó Jacobo Molina.

El INE seguirá atento a las disposiciones anunciadas por las autoridades sanitarias para la prevención del Covid-19 y actuará en consecuencia para proteger la salud de las y los ciudadanos que son atendidos en los Módulos del INE, así como la salud de los y las trabajadoras de la institución.