Ignoran que hubiera elecciones en los EU

Salamanca Gto.- Salmantinos se mostraron apáticos ente la situación electoral que vive el vecino país del norte, pues desconocían que se estuvieran realizando elecciones para votar por un nuevo presidente, sin embargo, algunos si esperan que Donald Trump no continúe como mandatario de este país.

Gabriela Armenta señaló que “la verdad no conozco el tema ignoro quienes sean los candidatos, la realidad es que de Estados unidos se muy poco, solo veo noticias de México”

Ana Vanesa Mendoza Sierra dijo “no he estado muy al pendiente de la situación, no sé ni que candidatos sean y no estoy informada”

Isabel Frías señaló “en mi opinión estoy dolida acerca del trato que ha tenido Trump con los mexicanos porque somos una fuerza laboral importante que no es valorada. Creo que este presidente solo incita a la discriminación y a la división entre la sociedad y espero que no continúe como presidente”.

Por su parte Rosa María se mostró ajena al tema, no obstante, aunque desconoce los participantes en la contienda electoral espera que Donald Trump deje de ser presidente de Estados Unidos.

Concepción Mosqueda indicó “no sé del tema, no he visto noticias sobre Estados Unidos y ni siquiera sabía que estaban por elegir presidente”.

Laura Vázquez, dijo “no sabía que serian las elecciones de Estados Unidos, pero lo que si espero es que esta persona no continúe como presidente, es alguien que provoca al racismo y con sus políticas migratorias ha afectado a muchas personas y separado familias”